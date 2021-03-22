В Украине изменили порядок работы транспорта в регионах, попавших в красную карантинную зону. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в каждой области самостоятельно будут принимать решения о работе транспорта в регионах красной зоны.

В частности, они смогут решать, нужно ли запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Но местная власть не сможет запрещать:

транзитные перевозки;

перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров вместе с водителем составляет не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

перевозки служебным/арендованным транспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых сообщили в Нацполицию минимум за два дня;

перевозки пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19, если его сделали не больше, чем за 48 часов.

В то же время только Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС своим отдельным решением сможет запрещать посадку пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения. Но это не касается специальных железнодорожных рейсов.

Что будет с транспортом в Киеве

С 20 марта по 9 апреля Киев находится красной зоне карантина из-за сложной ситуации с коронавирусом. Из-за этого в столице усилили ограничения. В частности, некоторые из них повлияют на работу транспорта.

В целом общественный транспорт в Киеве во время действия усиленного карантина будет работать в обычном режиме. Но места для сидения должны быть заполнены на 50%.

Источник: Владислав Криклий