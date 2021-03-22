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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Порядок роботи транспорту у червоній зоні встановлюватиме місцева влада – Криклій

В Україні змінили порядок роботи транспорту в регіонах, які потрапили до червоної карантинної зони. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

громадський транспорт

Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно ухвалюватимуть рішення про роботу транспорту у регіонах червоної зони.

Зокрема, вони зможуть вирішувати, чи потрібно забороняти регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Але місцева влада не зможе забороняти:

  • транзитні перевезення;
  • перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів разом з водієм становить не більше п’яти людей без урахування дітей віком до 14 років;
  • перевезення службовим/орендованим транспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які повідомили Нацполіцію щонайменше за два дні;
  • перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності негативного результату ПЛР-тесту на Covid-19,  якщо його зробили не більше, ніж за 48 годин.

Водночас лише Державна комісія з питань ТЕБ та НС своїм окремим рішенням зможе забороняти посадку пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення. Але це не стосується спеціальних залізничних рейсів.

Що буде з транспортом у Києві

З 20 березня до 9 квітня Київ перебуває у червоній зоні карантину через складну ситуацію з коронавірусом. Через це у столиці посилили обмеження. Зокрема, деякі з них вплинуть на роботу транспорту.

Загалом громадський транспорт у Києві під час дії посиленого карантину працюватиме у звичайному режимі. Але місця для сидіння повинні бути заповнені на 50%.

Джерело: Владислав Криклій

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