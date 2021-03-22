В Аскании Новой снова массово гибнут редкие птицы из Красной книги, сообщает полиция Херсонской области.

Сейчас полиция сообщает о смерти девяти серых журавлей и трех красных огарей.

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Основной версией следствия является то, что птицы съели ядовитое зерно, которое фермеры использовали против полевых грызунов.

В исследовательском институте Харькова продолжаются экспертизы трупов птиц для определения точной причины их гибели.

Правоохранителями открыто еще одно уголовное производство по ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины о загрязнении или порче земель.

Гибель птиц на Херсонщине

Это не первый случай смерти краснокнижных пернатых в Аскании Новой.

11 января стало известно о гибели сразу 185 особей серых журавлей. Птицы умирали в муках в течение недели, сообщает Нацполиция.

Сначала погибли старые вожаки, а потом умирать стали и молодые птицы.

На территории биосферного заповедника сразу начали эпизоотическое расследование, которое установило, что птицы отравились химикатами.