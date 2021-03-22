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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

В Асканії Новій знову гинуть рідкісні птахи – поліція

В Асканії Новій знову масово гинуть рідкісні птахи з Червоної книги, повідомляє поліція Херсонської області.

В Асканії Новій знову гинуть рідкісні птахи – поліція

Наразі поліція повідомляє про смерть дев’яти сірих журавлів та трьох червоних огарів.

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У заповіднику Асканія Нова знову масово гинуть рідкісні птахи

Основною версією слідства є те, що птахи з’їли отруєне зерно, яке фермери використовували проти польових гризунів.

У дослідному інституті Харкова тривають експертизи трупів птахів для визначення точної причини їх загибелі.

Правоохоронцями відкрито ще одне кримінальне провадження за ч.2 ст.239 Кримінального кодексу України про забруднення або псування земель.

Загибель птахів на Херсонщині

Це не перший випадок смерті червонокнижних пернатих у Асканії Новій.

11 січня стало відомо про загибель одразу 185 особин сірих журавлів. Птахи помирали в муках протягом тижня, повідомляє Нацполіція.

Спочатку загинули старі вожаки, а потім помирати почали і молоді птахи.

На території біосферного заповіднику одразу розпочали епізоотичне розслідування, яке встановило, що птахи отруїлися хімікатами.

Джерело: Нацполіція

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