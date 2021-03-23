Если непривитого по возрасту ребенка отстранят от занятий в школе, то это будет законно, поскольку обеспечивает безопасность всех учащихся.

Соответствующее решение принял Верховный суд Украины.

— Верховный суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, которая не привита по возрасту, — говорится в сообщении ВСУ.

В соответствии со ст. 53 Закона Украины Об образовании соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды.

Частью первой ст. 12 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней предусмотрено, что профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включаются в календарь прививок.

В то же время отмечается, что родители несут ответственность за состояние ребенка и его физическое развитие, что предусмотрено ст. 12 Закона Украины. А еще закон дает родителям право отказаться от проведения обязательных прививок ребенку.

В то же время, по делу, которое рассматривал суд, индивидуальное право отказаться от прививки противопоставлялось общему праву общества и других родителей и их детей.

Суд отметил, что право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение из-за отсутствия прививок, установлены альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении.

Какие нужны документы для приема в первый класс?

Родители будущих первоклассников могут подавать документы в школы Киева уже с 12 апреля.

Подробнее о документах, необходимых для зачисления в первый класс, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Верховный суд Украины