Якщо нещеплену за віком дитину усунуть від занять у школі, то це буде законно, адже забезпечує безпеку всіх учнів.

Відповідне рішення ухвалив Верховний суд України.

— Верховний суд в складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишив без змін судові рішення районного та апеляційного судів, якими відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, що не є щепленою за віком, – йдеться у повідомленні ВСУ.

Відповідно до ст. 53 Закону України Про освіту здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов’язані відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров`я, здоров’я оточуючих, довкілля.

Частиною першою ст. 12 Закону України Про захист населення від інфекційних хвороб передбачено, що профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов’язковими і включаються до календаря щеплень.

Водночас наголошується, що батьки несуть відповідальність за стан дитини та її фізичний розвиток, що передбачено ст. 12 Закону України. А ще закон дає батькам право відмовитися від проведення обов’язкових щеплень дитині.

Водночас, у справі, яку розглядав суд, індивідуальне право відмовитися від щеплення протиставлялося загальному праву суспільства та інших батьків і їхніх дітей.

Суд зазначив, що право дитини на отримання освіти не порушено, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад через відсутність щеплень, встановлені альтернативні способи здобуття освіти та продовження навчання, зокрема в навчальному закладі.

Які потрібні документи для прийому у перший клас?

Батьки майбутніх першокласників можуть подавати документи у школи Києва вже з 12 квітня.

Детальніше про документи, які потрібні для зарахування до першого класу, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Верховний суд України