Жесткий карантин на Львовщине начнет действовать 25 марта

Львовская область официально переходит в красную зону карантина в Украине.

Соответствующее решение приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Все запреты, предусмотренные красной зоной карантина на Львовщине начнут действовать 25 марта.

Карантин в Украине

Согласно решению правительства, начиная с 24 февраля 2021 введена модель адаптивного карантина в Украине.

Все регионы делятся на четыре зоны — красную, оранжевую, желтая и зеленая. Решающим фактором является ситуация с коронавирусом и загруженность медицинской системы.

Кроме Львовщины, также в красной зоне карантина — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Одесская, Сумская области и. Киев.