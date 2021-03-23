Жорсткий карантин на Львівщині почне діяти 25 березня

Львівська область офіційно переходить до червоної зони карантину в Україні.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Усі заборони, передбачені червоною зоною карантину на Львівщині, почнуть діяти 25 березня.

Карантин в Україні

Згідно з рішенням уряду, починаючи з 24 лютого 2021 року запроваджено модель адаптивного карантину в Україні.

Усі регіони поділяються на чотири зони – червону, помаранчеву, жовту та зелену. Вирішальним фактором є ситуація з коронавірусом та навантаженість медичної системи.

Окрім Львівщини, також до червоної зони карантину увійшли Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Одеська, Сумська області та місто Київ.