Жорсткий карантин на Львівщині почне діяти 25 березня

Львівська область офіційно переходить до червоної зони карантину в Україні.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Усі заборони, передбачені червоною зоною карантину на Львівщині, почнуть діяти 25 березня.
Карантин в Україні
Згідно з рішенням уряду, починаючи з 24 лютого 2021 року запроваджено модель адаптивного карантину в Україні.
Усі регіони поділяються на чотири зони – червону, помаранчеву, жовту та зелену. Вирішальним фактором є ситуація з коронавірусом та навантаженість медичної системи.
Окрім Львівщини, також до червоної зони карантину увійшли Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Одеська, Сумська області та місто Київ.