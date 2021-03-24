В Днепре бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука признали почетным гражданином города. Благодаря его инвестициям в 2012 году с нуля был построен Интерпайп Сталь — современный инновационный металлургический завод. В строительство завода и инфраструктурных объектов инвестирован $1 млрд.

— Чувствовать себя единым целым с земляками всегда было для меня гордостью. Помогать и поддерживать родной город остается для меня долгом. Получить от него такое признание моих усилий стало для меня честью. Хотя я искренне считаю, что звание гражданина Днепра почетно само по себе, — отметил Виктор Пинчук.

Знаковый проект объединяет новейшие технологии и пять масштабных инсталляций всемирно известного художника Олафура Элиассона, которые стали неотъемлемой частью архитектуры предприятия.

Сейчас это один из флагманов развития промышленности Восточной Европы, в частности города Днепра, который работает по высоким экологическим стандартам. Жесткие европейские экологические нормы были заложены еще на этапе проектирования завода.

Предприятие не имеет никаких промышленных сбросов в реку Днепр, а по сравнению с мартеновским способом производства выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились в 2,5 раза, выбросы углерода — в 10 раз. Завод поддерживает городские экологические инициативы и программы.

На предприятиях в Днепре и области работает более 11 тыс. человек.

Компания Интерпайп при поддержке Виктора Пинчука продолжает непрерывно инвестировать в развитие производства. Так, например, на ОАО Интерпайп НТЗ за последние годы было построено три новых линии для производства колес и колесных пар. Сейчас инвестиционный портфель компании насчитывает более $100 млн.

Чтобы предотвратить эпидемию Covid-19, Виктор Пинчук, Украинская промышленная компания Интерпайп и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne приняли активное участие в финансировании и разработке плана превентивных мер борьбы с коронавирусом, а также информировании населения о таких мерах. В целом на помощь медикам в борьбе с эпидемией направили более $10 млн.

В рамках реализации этой инициативы были выделены средства на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых была направлена в Днепропетровскую область — помощь получили более 20 медицинских учреждений. Кроме того, Интерпайп объединил усилия более 100 украинских и зарубежных компаний в рамках благотворительного фонда Возрождение региона, созданного по инициативе компании.

Всего с начала пандемии компания Интерпайп и фонд Возрождение региона закупили более 500 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, среди которых — изоляционные халаты, костюмы биозащиты, респираторы, перчатки, защитные очки.

Весной и в начале лета в опорные больницы Днепра, Никополя и Новомосковска доставили 10 аппаратов ИВЛ американского производства, что стало очень весомой помощью медикам в лечении больных коронавирусом. Кроме аппаратов ИВЛ, для больниц закупили 160 кислородных концентраторов, половину из них приобрели осенью для обустройства специализированных больничных мест.