У Дніпрі бізнесмена та філантропа Віктора Пінчука визнали почесним громадянином міста. Завдяки його інвестиціям у 2012 році з нуля було побудовано Інтерпайп Сталь – сучасний інноваційний металургійний завод. Загалом у будівництво заводу та інфраструктурних об’єктів інвестовано $1 млрд.

– Почуватися єдиним цілим із земляками завжди було для мене гордістю. Допомагати й підтримувати рідне місто залишається для мене обов’язком. Здобути від нього таке визнання моїх зусиль стало для мене честю. Хоча я щиро вважаю, що звання громадянина Дніпра почесне саме по собі, – зазначив Віктор Пінчук.

Знаковий проект об’єднує новітні технології та п’ять масштабних інсталяцій всесвітньо відомого художника Олафура Еліассона, які стали невід’ємною частиною архітектури підприємства.

Нині це один із флагманів розвитку промисловості Східної Європи, зокрема міста Дніпра, який працює за високими екологічними стандартами. Жорсткі європейські екологічні норми були закладені ще на етапі проектування заводу.

Підприємство не здійснює промислових скидів у річку Дніпро, а порівняно з мартенівським способом виробництва викиди забруднювальних речовин в атмосферу зменшились у 2,5 раза, викиди вуглецю – у 10 разів. Завод підтримує міські екологічні ініціативи та програми.

На підприємствах у Дніпрі та області працює понад 11 тис. людей.

Компанія Інтерпайп за підтримки Віктора Пінчука продовжує безперервно інвестувати у розвиток виробництва. Так, наприклад, лише на ПАТ Інтерпайп НТЗ за останні роки було побудовано три нові лінії для виробництва коліс та колісних пар. Наразі інвестиційний портфель компанії має понад $100 млн.

Щоб запобігти епідемії Covid-19, Віктор Пінчук, Українська промислова компанія Інтерпайп та інвестиційно-консалтингова група EastOne взяли активну участь у фінансуванні та розробці плану превентивних заходів боротьби з коронавірусом, а також інформуванні населення про такі заходи. Загалом на допомогу медикам у боротьбі з епідемією спрямовано понад $10 млн.

У рамках реалізації цієї ініціативи було виділено кошти на загальнодержавну закупівлю тестів на коронавірус, частину з яких спрямовано до Дніпропетровської області – допомогу отримали понад 20 медичних закладів. Окрім того, Інтерпайп об’єднав зусилля понад 100 українських та закордонних компаній у рамках благодійного фонду Відродження регіону, створеного за ініціативи компанії.

Загалом з початку пандемії компанія Інтерпайп та фонд Відродження регіону закупили понад 500 тис. одиниць засобів індивідуального захисту, серед яких – ізоляційні халати, костюми біозахисту, респіратори, рукавички, захисні окуляри.

Навесні та на початку літа в опорні лікарні Дніпра, Нікополя та Новомосковська доставили 10 апаратів ШВЛ американського виробництва, що стало дуже вагомою допомогою медикам у лікуванні хворих на коронавірус. Крім апаратів ШВЛ, для лікарень закупили 160 кисневих концентраторів, половину з них придбали восени для облаштування спеціалізованих лікарняних місць.