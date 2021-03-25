Посла Великобритании в Украине Мелинду Симмонс беспокоят сообщения об увеличении нарушений режима прекращения огня и потерях среди украинских военных.

– РФ должна прекратить подпитывать разожженный ею конфликт и обеспечить соблюдение режима прекращения огня своими ставленниками, – убеждена Мелинда Симмонс.

Свой призыв посол Великобритании в Украине обнародовала в Twitter.

Deeply concerned by the steady rise in ceasefire violations and tragic reports of #Ukrainian military casualties. It is so important commitment to ceasefire is maintained. Russia must stop fuelling the conflict it instigated and ensure its proxies respect the ceasefire #Ukraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 24, 2021

Поставки оружия на Донбасс

С начала марта Россия перебросила наемникам в “ЛДНР” противотанковые и противопехотные мины, беспилотники, станции радиоэлектронной борьбы.

Также в течение месяца страна-агрессор передала на Донбасс несколько десятков военных внедорожников для подразделений быстрого реагирования и завезла железнодорожным транспортом более 5 тыс. тонн горючего. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Подробнее о поставках оружия на Донбасс читайте в материале Фактов ICTV.