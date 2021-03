Посла Великобритании в Украине Мелинду Симмонс беспокоят сообщения об увеличении нарушений режима прекращения огня и потерях среди украинских военных.

Свой призыв посол Великобритании в Украине обнародовала в Twitter.

Deeply concerned by the steady rise in ceasefire violations and tragic reports of #Ukrainian military casualties. It is so important commitment to ceasefire is maintained. Russia must stop fuelling the conflict it instigated and ensure its proxies respect the ceasefire #Ukraine

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 24, 2021