Пробна сесія ЗНО 2021 стартує 10 квітня. Відсьогодні абітурієнти отримали запрошення і можуть дізнатися адресу свого пункту тестування.
Щоб дізнатися адресу пункту тестування, абітурієнт має зайти на сайт регіонального центру оцінювання якості освіти своєї області. В Особистому кабінеті учасника ЗНО буде розміщено перепустку на пункт тестування та вказано його адресу.
Для того, щоб потрапити на пробне ЗНО, перепустку потрібно пред’явити у паперовому вигляді. Для цього випускник має скористатися опцією Сформувати запрошення-перепустку, документ автоматично завантажиться на ваш девайс у форматі PDF.
На пробне ЗНО потрібно також взяти паспорт чи інше посвідчення особи, 2-3 чорні ручки, засоби індивідуального захисту та пляшку води без наліпки.
ЗНО-2021
9 березня завершилася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2021.
За даними УЦОЯО, найпопулярнішими предметами стали українська мова та література (208 044 особи) і математика (242 834 особи), третє місце посіла історія (247 109 особи).