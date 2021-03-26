Кризисы 2008 и 2014 ударили по кошельку каждого украинца, но больше всего пострадали те, кто брал валютные кредиты. Из-за стремительного обесценивания гривны приходилось отдавать суммы, которые вдвое и больше превышали кредитные средства.

Поэтому сегодня тысячи украинцев сих пор не могут рассчитаться по валютным кредитам, в частности ипотечным. А банки до сих пор ждут выплаты миллиардов гривен долга.

Поэтому в Украине уже длительное время обсуждается вопрос реорганизации этих долгов. В конце 2020 года в Верховной Раде появилось несколько законопроектов, которыми предлагается реструктуризировать валютные кредиты.

Фактически решить этот вопрос должны до середины апреля 2021 года, но из-за сложной эпидемической ситуации до сих пор не ясно, что будет с реструктуризацией.

Факты ICTV рассказывают, как предлагают реструктуризировать валютные кредиты и какие это может иметь последствия.

Что с валютными ипотеками

В сентябре 2020 года парламент принял решение о продлении моратория на отчуждение имущества по кредитам в валюте, в том числе ипотечным, на полгода.

Из-за сложной экономической ситуации в результате пандемии коронавируса планировалось, что мораторий продлится минимум до 1 января 2022 года. Однако по требованию президента Владимира Зеленского срок запрета продолжили только до 21 апреля 2021 года.

Одной из причин была необходимость ввести в Украине ипотеку под низкий процент. А для этого нужно было восстановить определенное доверие банков к заемщикам, ведь фактически с 2014 года они не могут получить средства, которые предоставили в пользование для покупки квартиры или другой собственности за валюту.

Да, в 2014 году введение моратория было обоснованным. Значительное падение экономики создавало проблемы для всех граждан, особенно тех, кто взял валютную ипотеку.

Однако с того момента прошло почти семь лет. И в течение последних пяти лет курс более-менее стабильный и колеблется в рамках 24-28 грн. То есть банки давно ждут, чтобы взяться за валютных должников.

— Всю тяжесть взяли на себя банки, а соответственно – их вкладчики и держатели. Ведь банки вынуждены были формировать дополнительные резервы. Безусловно, это негативно повлияло на желание банков дальше кредитовать покупку жилья, – писали в НБУ в июле 2020 года.

По информации, которую тогда приводили в Нацбанке, речь идет о 44 тыс. человек, получивших валютные кредиты. На тот момент их задолженность превышала 29 млрд грн.

В комментарии Фактам ICTV анонимный источник в коллекторской конторе рассказал о том, что самой большой проблемой для кредиторов сейчас является невозможность взыскать собственность должника, даже если на то есть решение суда.

— С должниками работу никто не прекращал. Просто не могли в принудительном порядке взыскать залоговое имущество – непосредственно квартиры, дома, попадавшие под действие моратория. На сегодняшний день наша компания работает приблизительно по 2,5 тыс. валютных кредитов. Работа ведется в стандартном режиме – обращение в суд и получение решений. Но реализовать их попросту невозможно, так как они попадают под мораторий, – объясняет коллектор.

Согласно данным, которые предоставил Фактам ICTV анонимный источник, более половины еще не уплаченных ипотечных кредитов – в иностранной валюте. Доминирующим до сих пор остается доллар, хотя около 800 млн грн задолжали в евро.

К сожалению, оценить динамику выплаты ипотеки в течение даже последнего года почти невозможно, ведь все данные приводятся в гривнах.

Если же проследить динамику с 2008 года, когда в Украине произошел первый значительный скачок курса национальной валюты, то можно сделать вывод, что кредиты в общем отдавали. В то же время их популярность стремительно падает.

После 2008 года задолженность по валютной ипотеке упала примерно со 100 млрд грн до около 35 млрд грн в 2013 году. После 2014 года, в связи с достаточно сильным колебанием гривны, стало трудно отслеживать изменение количества ипотечных кредитов в валюте.

Если посмотреть на данные 2020 года, то можно сделать вывод, что они выплачиваются или минимально, или вообще не выплачиваются, а изменение суммы долга колеблется вместе с курсом нацвалюты.

Планы по реструктуризации

Сейчас в парламенте зарегистрированы три законопроекта, которые должны помочь в решении вопроса валютной ипотеки. Документы №4475, №4398 и №4399 ставят цель законодательно урегулировать все вопросы, которые касаются процедур, связанных с реструктуризацией и выплатой кредитов в валюте.

Основным из них является №4475, тогда как два других создают условия для реструктуризации долга так, чтобы заемщикам, оказавшимся в неблагоприятной ситуации из-за колебаний курса валют, не пришлось платить избыточное количество штрафов и налогов.

Также предусматриваются случаи неплатежеспособности, когда должнику придется выплачивать не взятый кредит, а 100% стоимости заложенного жилья, которую должен определить независимый оценщик, выбранный кредитором.

Фактически государство пытается позаботиться о том, чтобы граждане имели реальную возможность закрыть кредит, не “утопая” в новых долгах из-за штрафных санкций, а банки – получить средства, которые они выдавали заемщикам.

Самое важное в этом то, что реструктуризацию и ее условия будут определять на законодательном уровне. Поэтому в случае неправомерного поведения заемщика или кредитора их действия можно будет обжаловать в суде.

Также в нынешней редакции законопроекта предусмотрены:

аннулирование неустойки и зачисление уплаченных средств в выплату по основному кредиту;

пересчет валютных обязательств в гривне по курсу НБУ на день их реструктуризации;

пересмотр процентной ставки по кредиту реструктуризации (половина ставки по годовым депозитам в соответствующей валюте или половина учетной ставки НБУ);

пересмотр процентной ставки после реструктуризации (ставка по годовым депозитам +1%);

погашение кредита в течение следующих 10 лет или досрочно;

штрафы за прекращение выплат по кредитам.

То есть цель – закрепление “плана реструктуризации” и его выполнение в течение последующих 10 лет. Конечно, если кредит взяли недавно, например на 20 лет, то после реструктуризации никто не будет требовать его выплаты в течение 10 лет.

Однако пока продолжается закрепление всех процессов на законодательном уровне, у граждан есть возможность и самим поинтересоваться о том, как они могут выплатить кредит.

Обычно эксперты рекомендуют договариваться с кредитором о реструктуризации, если сложилась жизненная ситуация, в которой кредит (даже не валютный) невозможно выплатить.

Такую же рекомендацию в октябре 2020 года давала главный экономист Управления анализа системных рисков Департамента финансовой стабильности НБУ Алена Шмыгель.

— Банкам не стоит ждать еще полгода, чтобы решить проблемы с валютной ипотекой. Уже сейчас следует повторить попытки провести переговоры с заемщиками и найти приемлемое для обеих сторон решение. Действие моратория никоим образом не мешает реструктуризации, – писала Шмигель.

Коллекторы подтверждают слова экономиста о том, что многие учреждения предлагали должникам перейти на новые условия обслуживания кредиторов еще до первого чтения законопроектов, но на тех условиях, которые считают адекватными в той или иной ситуации.

— Изначально никто не запрещал проводить реструктуризацию с должниками по валютным кредитам. Действовал мораторий на отчуждение ипотечного имущества. Реструктуризацию можно проводить по закону о банкротстве или же за его рамками. Все взыскатели, кредиторы предлагали должникам свои условия. Новый законопроект дает коридор, в котором необходимо двигаться, – говорит коллектор.

Последствия для украинцев

Результатом принятия законопроектов и их подписания президентом будет то, что каждый заемщик, взявший ипотеку в валюте, будет вынужден вернуться к выплатам после реструктуризации.

То есть “отмахиваться” от выплаты кредита из-за моратория ни один должник уже не сможет. Конечно, все это будет приведено в такое состояние, чтобы у заемщика была реальная возможность оплатить кредит, особенно если учесть, что в настоящее время стоимость недвижимости в Украине в долларовом эквиваленте ниже, чем была 15-20 лет назад.

Исключением для реструктуризации будут только те валютные займы, которые на момент вступления в силу соответствующего закона уже были реорганизованы и полностью переведены в гривну.

Если у вас есть валютный кредит – его реструктуризируют. И у заемщика не будет возможности “прятаться” от банка и коллекторов – в таком случае его просто поставят перед фактом, ведь датой реструктуризации является день вступления в силу закона.

Длиться все исчисления и определения других обязательств должника в процессе реструктуризации должны максимум 30 дней. А после этого его должны уведомить об этом заказным письмом, в котором будут указаны все его обязательства.

Конечно, первым, о чем заговорят после принятия законопроектов, будут штрафные санкции, а точнее – возможность лишить заемщика квартиры, ведь исчезнет мораторий на отчуждение имущества по ипотечным кредитам.

Однако вряд ли что-то подобное станет массовым явлением. Во-первых, в законе прописано, что в течение первых трех лет с момента реструктуризации кредита нельзя принудительно взимать, переоформлять в собственность кредитодателя и продавать жилье заемщика для погашения задолженности.

Во-вторых, в законах прописаны ситуации, когда жилье, приобретенное в кредит, является единственной недвижимой собственностью заемщика. В таком случае, скорее всего, решение будет за судом.

Однако, по мнению коллекторов, вряд ли от ответственности освободят людей, которые не выплачивают кредит даже после его реструктуризации.

— В случае проведения реструктуризации, и если должник будет вовремя оплачивать свои кредитные обязательства согласно новому графику, только в этом случае кредитор не будет иметь права взыскать ипотечное имущество. Думаю, что во всех остальных случаях это будет возможно. Если же должники откажутся платить по новым правилам, то, мне кажется, кредиторы смогут выполнять решения суда, полученные еще до принятия законопроектов, – высказывает мнение коллектор.

Кроме того, и сами банки не заинтересованы в том, чтобы получить в собственность недвижимость. Их цель – вернуть средства, которые они давали отдельным лицам, а продажа жилья – лишний и проблемный шаг для них, особенно если учесть снижение стоимости недвижимости в долларовом эквиваленте.

Реструктуризация валютных кредитов является важным инструментом для восстановления доверия как к банкам, так и к заемщикам. Да, нашему государству пришлось пройти очень сложные периоды существования, но это не отменяет необходимости выполнять свои кредитные обязательства.

И законы открывают возможность к закрытию истории с валютными кредитами в течение следующих 10 лет.

Если она будет успешной, то, возможно, в будущем кредитные истории станут проще как для украинцев, так и для банков.