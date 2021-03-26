В египетской провинции Сохаг 26 марта столкнулись два поезда. В результате катастрофы погибли 32 человека и пострадали более 100. Украинцев среди них нет.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

– По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг, — написал дипломат в Twitter.

За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг. #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 26, 2021

Железнодорожная авария в Египте произошла днем 26 марта в провинции Сохаг. В результате столкновения двух поездов погибли 32 человека, еще 108 получили травмы.

По предварительным данным Минтранса страны, авария произошла, когда неизвестные пассажиры сорвали аварийный клапан первого поезда, заставив его остановиться.

Фото: Минздрав Египта