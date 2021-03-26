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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Украинцев нет среди пострадавших в аварии поездов в Египте – МИД

В египетской провинции Сохаг 26 марта столкнулись два поезда. В результате катастрофы погибли 32 человека и пострадали более 100. Украинцев среди них нет.

Аварія потягів у Єгипті

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

– По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг, — написал дипломат в Twitter.

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Железнодорожная авария в Египте произошла днем 26 марта в провинции Сохаг. В результате столкновения двух поездов погибли 32 человека, еще 108 получили травмы.

По предварительным данным Минтранса страны, авария произошла, когда неизвестные пассажиры сорвали аварийный клапан первого поезда, заставив его остановиться.

Фото: Минздрав Египта

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