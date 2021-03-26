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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Українців немає серед постраждалих в аварії поїздів у Єгипті – МЗС

У єгипетській провінції Сохаг 26 березня зіткнулися два потяги. В результаті катастрофи загинули 32 людини і постраждали більше 100. Українців серед них немає.

Аварія потягів у Єгипті

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих в результаті зіткнення пасажирських поїздів у провінції Сохаг, – написав дипломат у Twitter.

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Залізнична аварія в Єгипті сталася вдень 26 березня в провінції Сохаг. В результаті зіткнення двох поїздів загинули 32 людини, ще 108 отримали травми.

За попередніми даними Мінтрансу країни, аварія сталася, коли невідомі пасажири зірвали аварійний клапан першого поїзда, змусивши його зупинитися.

Фото: МОЗ Єгипту

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