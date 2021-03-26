У єгипетській провінції Сохаг 26 березня зіткнулися два потяги. В результаті катастрофи загинули 32 людини і постраждали більше 100. Українців серед них немає.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих в результаті зіткнення пасажирських поїздів у провінції Сохаг, – написав дипломат у Twitter.

За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг. #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 26, 2021

Залізнична аварія в Єгипті сталася вдень 26 березня в провінції Сохаг. В результаті зіткнення двох поїздів загинули 32 людини, ще 108 отримали травми.

За попередніми даними Мінтрансу країни, аварія сталася, коли невідомі пасажири зірвали аварійний клапан першого поїзда, змусивши його зупинитися.

Фото: МОЗ Єгипту