У єгипетській провінції Сохаг 26 березня зіткнулися два потяги. В результаті катастрофи загинули 32 людини і постраждали більше 100. Українців серед них немає.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
– За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих в результаті зіткнення пасажирських поїздів у провінції Сохаг, – написав дипломат у Twitter.
За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг. #КонсулПоруч
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 26, 2021
Залізнична аварія в Єгипті сталася вдень 26 березня в провінції Сохаг. В результаті зіткнення двох поїздів загинули 32 людини, ще 108 отримали травми.
За попередніми даними Мінтрансу країни, аварія сталася, коли невідомі пасажири зірвали аварійний клапан першого поїзда, змусивши його зупинитися.
Фото: МОЗ Єгипту