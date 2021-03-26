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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

УЗ назначила спецрейсы в Закарпатскую и Черновицкую области

Укрзализныця запускает дополнительные спецрейсы в Закарпатскую и Черновицкую области с 27 марта.

Укрзалізниця потяг

Рейсами могут воспользоваться те пассажиры, которым критически важно покинуть эти области или попасть туда.

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В Черновицкую область назначены такие поезда:

  • №7/8 Киев-Черновцы. Отправление из Киева 27 марта, 2 и 3 апреля, в обратном направлении — 28 марта, 3 и 4 апреля;
  • №136/135 Одесса-Черновцы. Отправление из Одессы 28 марта, 2 и 4 апреля, в обратную сторону поезд будет отправляться 27 марта, 1 и 3. апреля;
  • №117/118 Киев-Черновцы. Поезд из Киева будет курсировать 29 марта, 2 и 5 апреля, обратно ехать 28 марта, 1 и 4 апреля.

В Закарпатскую область можно добраться такими рейсами:

  • №357/358 Киев-Рахов. Из столицы будет отправляться 27 марта, 2 и 3 апреля, а из Рахова 28 марта, 3 и 4 апреля;
  • №13 / 14 Киев-Солотвино. Из Киева поезд будет курсировать 27 марта, 2 и 3 апреля, а в обратном направлении — 28 марта, 3 и 4 апреля;
  • №81/82 Киев-Ужгород. Из Киева отправления будут осуществляться 27 марта, 2 и 3 апреля, из Ужгорода — 28 марта, 3 и 4 апреля;
  • №45/46 Ужгород-Лисичанск. Из Ужгорода поезд будет отправляться 1 и 2 апреля, обратно — 3 и 4 апреля;
  • №4/3 Запорожье-Ужгород. Из Запорожья можно уехать 28 марта, 2 и 4 апреля, а из Ужгорода 29 марта, 3 и 5 апреля.

Продажа билетов открывается уже в 21.00 26 марта.

Высадка пассажиров в красных областях

25 марта Укрзализныця обновила правила посадки и высадки пассажиров в областях, попавших в красную зону.

По решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пассажирские перевозки в восьми областях и городе Киеве будет проходить по отдельному расписанию.

Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

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