УЗ назначила спецрейсы в Закарпатскую и Черновицкую области

Укрзализныця запускает дополнительные спецрейсы в Закарпатскую и Черновицкую области с 27 марта.

Рейсами могут воспользоваться те пассажиры, которым критически важно покинуть эти области или попасть туда.

Читайте Укрзализныця готова запустить дополнительные спецрейсы в красные зоны

В Черновицкую область назначены такие поезда:

№7/8 Киев-Черновцы. Отправление из Киева 27 марта, 2 и 3 апреля, в обратном направлении — 28 марта, 3 и 4 апреля;

№136/135 Одесса-Черновцы. Отправление из Одессы 28 марта, 2 и 4 апреля, в обратную сторону поезд будет отправляться 27 марта, 1 и 3. апреля;

№117/118 Киев-Черновцы. Поезд из Киева будет курсировать 29 марта, 2 и 5 апреля, обратно ехать 28 марта, 1 и 4 апреля.

В Закарпатскую область можно добраться такими рейсами:

№357/358 Киев-Рахов. Из столицы будет отправляться 27 марта, 2 и 3 апреля, а из Рахова 28 марта, 3 и 4 апреля;

№13 / 14 Киев-Солотвино. Из Киева поезд будет курсировать 27 марта, 2 и 3 апреля, а в обратном направлении — 28 марта, 3 и 4 апреля;

№81/82 Киев-Ужгород. Из Киева отправления будут осуществляться 27 марта, 2 и 3 апреля, из Ужгорода — 28 марта, 3 и 4 апреля;

№45/46 Ужгород-Лисичанск. Из Ужгорода поезд будет отправляться 1 и 2 апреля, обратно — 3 и 4 апреля;

№4/3 Запорожье-Ужгород. Из Запорожья можно уехать 28 марта, 2 и 4 апреля, а из Ужгорода 29 марта, 3 и 5 апреля.

Продажа билетов открывается уже в 21.00 26 марта.

Высадка пассажиров в красных областях

25 марта Укрзализныця обновила правила посадки и высадки пассажиров в областях, попавших в красную зону.

По решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пассажирские перевозки в восьми областях и городе Киеве будет проходить по отдельному расписанию.