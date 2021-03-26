УЗ призначила спецрейси до Закарпатської та Чернівецької областей

Укрзалізниця запускає додаткові спецрейси до Закарпатської та Чернівецької областей з 27 березня.

Рейсами можуть скористатися ті пасажири, яким критично важливо покинути ці області або потрапити туди.

Читайте Укрзалізниця готова запустити додаткові спецрейси в червоні зони

До Чернівецької області призначено такі потяги:

№7/8 Київ-Чернівці. Відправлення з Києва 27 березня, 2 та 3 квітня, у зворотному напрямку – 28 березня, 3 та 4 квітня;

№136/135 Одеса-Чернівці. Відправлення з Одеси 28 березня, 2 та 4 квітня, у зворотній бік потяг відправлятиметься 27 березня, 1 та 3 квітня;

№117/118 Київ-Чернівці. Потяг з Києва курсуватиме 29 березня, 2 та 5 квітня, назад їхатиме 28 березня, 1 та 4 квітня.

До Закарпатської області можна дістатись такими рейсами:

№357/358 Київ-Рахів. Зі столиці відправлятиметься 27 березня, 2 та 3 квітня, а з Рахова 28 березня, 3 та 4 квітня;

№13/14 Київ-Солотвино. З Києва потяг курсуватиме 27 березня, 2 та 3 квітня, а у зворотному напрямку – 28 березня, 3 та 4 квітня;

№81/82 Київ-Ужгород. З Києва відправлення здійснюватимуться 27 березня, 2 та 3 квітня, з Ужгорода – 28 березня, 3 та 4 квітня;

№45/46 Ужгород-Лисичанськ. З Ужгорода потяг відправлятиметься 1 та 2 квітня, назад – 3 та 4 квітня;

№4/3 Запоріжжя-Ужгород. Із Запоріжжя можна виїхати 28 березня, 2 та 4 квітня, а з Ужгорода 29 березня, 3 та 5 квітня.

Продаж квитків відкривається вже о 21.00 26 березня.

Висадка пасажирів у червоних областях

25 березня Укразалізниця оновила правила посадки та висадки пасажирів у областях, що потрапили до червоної зони.

За рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пасажирські перевезення у восьми областях та місті Києві відбуватиметься за окремим розкладом.