Укрзалізниця змінила правила посадки-висадки пасажирів в областях червоної зони

В Укрзалізниці оновили правила посадки та висадки пасажирів у тих областях, які потрапили у червону зону через поширення коронавірусу у країні.

Згідно з рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, станом на 25 березня пасажирські перевезення у восьми областях та місті Києві відбуватиметься за окремим розкладом.

Так у Миколаївській області до 1 квітня обмежень щодо висадки та посадки пасажирів не буде, проте у разі погіршення епідситуації правила можуть змінити.

На Львівщині до 30 березня також відбуватиметься відправлення пасажирських поїздів, але все залежатиме від динаміки поширення коронавірусу.

У Київській, Сумскій, Одеській областях та у Києві обмежень висадки-посадки немає.

У Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях запровадили обмеження на продаж квитків, а також на висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 6 квітня.

Також рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС від 25 березня Черкаську область не переведено до червоної зони, а відтак жодних обмежень залізничного руху там не застосовуватимуть.

Коронавірус в Україні

Станом на 26 березня на коронавірус в Україні захворіли 18 132 осіб – це рекордна кількість хворих.

За минуло добу одужали понад 7,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 326. За вчора понад 119 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).