Фонд Виктора Пинчука принимает заявки на получение грантов для обучения за рубежом

Программа Всемирные студии Фонда Виктора Пинчука до 15 мая принимает заявки на получение грантов на обучение по магистерским программам в 200 лучших университетах мира.

С 2009 года целью программы является формирование группы профессионалов, способных стать движущей силой преобразований в Украине.

Молодые талантливые украинские студенты и специалисты могут подавать документы на конкурс на сайте программы worldwidestudies.org.

Поддержка предоставляется заявителям, которые планируют обучение в областях, являющихся особенно важными для развития Украины, а именно: аграрные науки, альтернативная энергетика, государственное управление, инженерия и технологии, публичное право, экология и охрана окружающей среды.

Фонд рассмотрит заявки для получения гранта в других отраслях, если потенциальные кандидаты представят обоснование целесообразности поддержки обучения по выбранной специальности.

Обязательным требованием Фонда Виктора Пинчука ко всем получателям грантов является обязательство по завершении обучения за рубежом вернуться в Украину для работы по специальности в течение не менее пяти лет.

Полный список требований к кандидатам программы Всемирные студии:

граждане Украины в возрасте до 35 лет на момент поступления в университет;

степень бакалавра или выше по специальности, отвечающей требованиям университета и магистерской программы данного университета;

быть зачисленными (с документальным подтверждением) в состав студентов выбранной магистерской программы и готовыми начать обучение осенью 2021 года;

иметь четкий план применения полученных знаний и навыков в Украине;

иметь твердое намерение работать в Украине по полученной специальности.

Гранты от Фонда Виктора Пинчука получат самые успешные кандидаты, отобранные специальным независимым жюри в ходе открытого общенационального конкурса.

Гранты, прежде всего, будут покрывать расходы на оплату обучения в университете, учебники и медицинское страхование. Их размер будет устанавливаться отдельно для каждого случая, учитывая потребности и достижения студента. Большинство грантов будут покрывать до 60% всей необходимой суммы, но не более $50 тыс. за весь учебный период (1-2 года).

Студенты должны профинансировать остальные расходы за свой счет или получить дополнительную стипендию.

Заявители, которые вступили в Кембриджский университет (University of Cambridge, Великобритания), на юридический факультет Питсбургского университета (University of Pittsburgh School of Law, США), на аграрный факультет Еврейского университета города Иерусалим (The Hebrew University of Jerusalem, Израиль), или на Факультет политических наук Университета Йорка (University of York, Великобритания), смогут получить остальные средства на обучение от благотворительных фондов, поддерживающих эти учебные заведения.

Данная опция возможна благодаря соглашениям о совместном финансировании обучения студентов в рамках программы Всемирные студии, заключенным Фондом Виктора Пинчука с этими университетами.

Всемирные студии — образовательная программа Фонда Виктора Пинчука, направленная на формирование нового поколения украинской профессиональной элиты, предлагает поддержку гражданам Украины в возрасте до 35 лет в получении магистерской степени в лучших университетах мира.

Цель программы — сформировать группу профессионалов, способных стать фактором качественных преобразований в Украине.