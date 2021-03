Фонд Віктора Пінчука приймає заявки на отримання грантів для навчання за кордоном

Програма Всесвітні студії Фонду Віктора Пінчука до 15 травня приймає заявки на отримання грантів на навчання за магістерськими програмами в 200 найкращих університетах світу.

Із 2009 року метою програми є формування групи професіоналів, здатних стати рушійною силою перетворень в Україні.

Молоді талановиті українські студенти та фахівці можуть подавати документи на конкурс на сайті програми worldwidestudies.org.

Підтримка надається тим заявникам, які планують навчання в галузях, що є особливо важливими для розвитку України, а саме: аграрні науки, альтернативна енергетика, державне управління, інженерія та технології, публічне право, екологія й охорона навколишнього середовища.

Фонд розгляне заявки для отримання гранту в інших галузях, якщо потенційні кандидати представлять обґрунтування доцільності підтримки навчання за обраною спеціальністю.

Обов’язковою вимогою Фонду Віктора Пінчука до всіх отримувачів грантів є зобов’язання по завершенні навчання за кордоном повернутися в Україну для роботи за фахом упродовж щонайменше п’яти 5 років.

Повний перелік вимог до кандидатів програми Всесвітні студії:

громадяни України віком до 35 років на момент вступу до університету;

ступінь бакалавра або вище за фахом, що вимагається обраним закордонним університетом та магістерською програмою університету;

бути зарахованими (з документальним підтвердженням) до складу студентів обраної магістерської програми закордонного університету та готовими почати навчання восени 2021 року;

мати чіткий план застосування отриманих знань та навичок в Україні;

мати твердий намір працювати в Україні за отриманим фахом.

Гранти від Фонду Віктора Пінчука отримають найуспішніші кандидати, відібрані спеціальним незалежним журі під час відкритого загальнонаціонального конкурсу.

Гранти передусім покриватимуть витрати на оплату навчання в університеті, підручники та медичне страхування. Їхній розмір встановлюватиметься окремо для кожного випадку, зважаючи на потреби та досягнення студента. Більшість грантів покриватимуть до 60% всієї необхідної суми, але не більше $50 тис. за весь навчальний період (1-2 роки).

Студенти мають профінансувати решту витрат власним коштом або отримати додаткову стипендію.

Апліканти, які вступили в Кембриджський університет (University of Cambridge, Велика Британія), на правовий факультет Пітсбургського університету (University of Pittsburgh School of Law, США), на аграрний факультет Єврейського університету міста Єрусалим (The Hebrew University of Jerusalem, Ізраїль), або на факультет політичних наук Університету Йорку (University of York, Велика Британія), матимуть змогу отримати решту коштів на навчання від благодійних фондів, що підтримують ці навчальні заклади.

Ця опція можлива завдяки угодам щодо спільного фінансування навчання студентів у рамках програми Всесвітні студії, укладеним Фондом Віктора Пінчука з цими університетами.

Всесвітні студії – освітня програма Фонду Віктора Пінчука, спрямована на формування нового покоління української професійної еліти, пропонує підтримку громадянам України віком до 35 років в отриманні магістерського ступеню в найкращих університетах світу.

Мета програми – сформувати групу професіоналів, здатних стати чинником якісних перетворень в Україні.