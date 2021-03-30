Национальный банк Украины завершает подготовку предложений об изменениях в Законе Украины О Национальном банке Украины, направленных в первую очередь на совершенствование отношений между Советом НБУ и Правлением Центробанка.

Об этом и о других инициативах НБУ рассказывает Кирилл Шевченко, председатель Национального банка Украины.

Проведена большая работа, направленная на повышение ответственности органов управления банковских учреждений за принятые решения.

Мероприятия по обеспечению прозрачности и стабильности банков и банковской системы в целом изложены в законопроекте, который сейчас рассматривают профильные комитеты Верховной Рады.

В первую очередь речь идет о внутреннем банковском контроле и управлении рисками.

Уязвимым местом банковской системы остаются неработающие кредиты. НБУ, в дополнение к традиционным регулярным методам, предлагает создать специализированный финансовый суд как инстанцию ​​для решения спорных вопросов.

Вопрос обсуждается в экспертной среде с привлечением специалистов из американских и европейских банков.

Кирилл Шевченко отмечает положительную роль сотрудничества между Национальным банком Украины и Международным валютным фондом, подчеркивая, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку МВФ.

Источник: Кирилл Шевченко