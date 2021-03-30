PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Олександра Ватаманюк |

Кирилл Шевченко: Нацбанк последовательно работает над усилением институциональной независимости

Национальный банк Украины завершает подготовку предложений об изменениях в Законе Украины О Национальном банке Украины, направленных в первую очередь на совершенствование отношений между Советом НБУ и Правлением Центробанка.

Кирилл Шевченко: Нацбанк последовательно работает над усилением институциональной независимости

Об этом и о других инициативах НБУ рассказывает Кирилл Шевченко, председатель Национального банка Украины.

Проведена большая работа, направленная на повышение ответственности органов управления банковских учреждений за принятые решения.

Читайте
Банки согласились обсудить снижение межбанковских комиссий - НБУ

Мероприятия по обеспечению прозрачности и стабильности банков и банковской системы в целом изложены в законопроекте, который сейчас рассматривают профильные комитеты Верховной Рады.

В первую очередь речь идет о внутреннем банковском контроле и управлении рисками.

Уязвимым местом банковской системы остаются неработающие кредиты. НБУ, в дополнение к традиционным регулярным методам, предлагает создать специализированный финансовый суд как инстанцию ​​для решения спорных вопросов.

Вопрос обсуждается в экспертной среде с привлечением специалистов из американских и европейских банков.

Кирилл Шевченко отмечает положительную роль сотрудничества между Национальным банком Украины и Международным валютным фондом, подчеркивая, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку МВФ.

Источник: Кирилл Шевченко

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка