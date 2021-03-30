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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Олександра Ватаманюк |

Кирило Шевченко: Нацбанк послідовно працює над посиленням інституційної незалежності

Національний банк України завершує підготовку пропозицій про зміни до Закону України Про Національний банк України, спрямованих насамперед на вдосконалення відносин між Радою НБУ і Правлінням Центробанку.

Кирило Шевченко: Нацбанк послідовно працює над посиленням інституційної незалежності

Про це та інші ініціативи НБУ розповідає Кирило Шевченко, голова Національного банку України.

Проведена велика робота, спрямована на підвищення відповідальності органів управління банківських установ за прийняті рішення.

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Заходи щодо забезпечення прозорості та стабільності банків та банківської системи в цілому викладені в законопроекті, який зараз розглядають профільні комітети Верховної Ради.

Насамперед ідеться про внутрішній банківський контроль та управління ризиками.

Вразливим місцем банківської системи залишаються непрацюючі кредити. НБУ, на додаток до традиційних регулярних методів, пропонує створити спеціалізований фінансовий суд як інстанцію для вирішення спірних питань.

Питання обговорюється в експертному середовищі із залученням фахівців з американських і європейських банків.

Кирило Шевченко зазначає позитивну роль співробітництва між Національним банком України та Міжнародним валютним фондом, і підкреслює, що Україна розраховує на подальшу підтримку МВФ.

Джерело: Кирило Шевченко

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