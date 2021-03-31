Херсонская область, которая сейчас единственная находится в желтой карантинной зоне, может в ближайшее время перейти в оранжевую и даже красную.

Об этом во время брифинга 30 марта сообщил заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Вадим Чабан.

— Статистика заболеваемости жителей Херсонской области коронавирусом стремительно растет. Со дня на день мы можем перейти в оранжевую или даже в красную зону, — цитирует пресс-служба Херсонской ОГА Вадима Чабана.

Сейчас показатель заболеваемости коронавирусом в регионе составляет 170 случаев на 100 тыс. населения.

Карантин в Украине

В Украине с конца февраля действует модель адаптивного карантина.

Регионы попадают в четыре зоны епидопасности — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Сейчас почти все регионы находятся в красной и оранжевой зонах, только Херсон — в желтой.

Подробнее об адаптивном карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Херсонская ОГА