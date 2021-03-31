PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Последний желтый регион: Херсонская область может попасть в оранжевую зону

Херсонская область, которая сейчас единственная находится в желтой карантинной зоне, может в ближайшее время перейти в оранжевую и даже красную.

дівчина у масці

Об этом во время брифинга 30 марта сообщил заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Вадим Чабан.

— Статистика заболеваемости жителей Херсонской области коронавирусом стремительно растет. Со дня на день мы можем перейти в оранжевую или даже в красную зону, — цитирует пресс-служба Херсонской ОГА Вадима Чабана.

Сейчас показатель заболеваемости коронавирусом в регионе составляет 170 случаев на 100 тыс. населения.

Карантин в Украине

В Украине с конца февраля действует модель адаптивного карантина.

Читайте
Только одна область в желтой, 10 - в красной: в Украине обновили зоны карантина

Регионы попадают в четыре зоны епидопасности — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Сейчас почти все регионы находятся в красной и оранжевой зонах, только Херсон — в желтой.

Подробнее об адаптивном карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Херсонская ОГА

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка