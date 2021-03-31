PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Ляшко назвав регіони України, яким не потрібен локдаун

В Україні нині не потрібно запроваджувати загальнонаціональний локдаун, оскільки є низка регіонів, де епідситуація після березневого загострення стабілізувалася.

Виктор Ляшко

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Для Івано-Франківської області пізно… Така ж ситуація у Закарпатській області, – сказав Віктор Ляшко.

За його словами, поліпшення ситуації фіксується у Чернівецькій і Житомирській областях, які також одні з перших потрапили до червоної зони карантину.

Незначна стабілізація спостерігається і у Києві, зокрема у питанні госпіталізації пацієнтів.

Читайте
Останній жовтий регіон: Херсонська область може потрапити до помаранчевої зони

Карантин в Україні

В Україні з початку березня загострилася ситуація з коронавірусом, через це низка регіонів потрапила до червоної карантинної зони.

Сьогодні лише Херсон перебуває у жовтій зоні.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Громадське

Фото: УНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка