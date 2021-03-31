В Україні нині не потрібно запроваджувати загальнонаціональний локдаун, оскільки є низка регіонів, де епідситуація після березневого загострення стабілізувалася.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Для Івано-Франківської області пізно… Така ж ситуація у Закарпатській області, – сказав Віктор Ляшко.

За його словами, поліпшення ситуації фіксується у Чернівецькій і Житомирській областях, які також одні з перших потрапили до червоної зони карантину.

Незначна стабілізація спостерігається і у Києві, зокрема у питанні госпіталізації пацієнтів.

Карантин в Україні

В Україні з початку березня загострилася ситуація з коронавірусом, через це низка регіонів потрапила до червоної карантинної зони.

Сьогодні лише Херсон перебуває у жовтій зоні.

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