31 марта состоялось заседание глав делегаций Трехсторонней контактной группы. Во время него глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил установить с 00.00 1 апреля на Донбассе режим полного прекращения огня.

Предложение поддержали члены ОБСЕ, в частности спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Ґрау и координатор Подгруппы по безопасности, глава СММ ОБСЕ посол Яшар Халит Чевик. Несмотря на это, делегация России не выразила поддержки.

— Не понимаю, почему российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей, — заявил Леонид Кравчук.

Украинская сторона подчеркнула важность возобновления работы станции газораспределения в селе Марьянка Донецкой области, которая обеспечивает газом 15 тыс. человек.

Следующее заседание ТКГ состоится 14 апреля.

Гибель четырех бойцов на Донбассе

26 марта на Донбассе вблизи населенного пункта Шумы погибли четыре бойца ВСУ в результате обстрелов российскими оккупантами.

Еще двое военных получили ранения. Враги применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.