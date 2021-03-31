Как написать заявление на увольнение — инструкция

Сотрудник должен предупредить работодателя о своем желании уйти с должности за две недели и написать заявление об увольнении. Такое заявление можно написать даже на испытательном сроке. В документе нужно указать дату написания и подписать заявление.

Однако если сотрудник увольняется по уважительным причинам, предусмотренным законодательством Украины, то работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, требующийся работнику.

Среди них — переезд, перевод мужа или жены на работу в другую местность, поступление в учебное заведение, проживание в определенной местности, которое вредит здоровью по медицинским причинам.

Также беременность, уход за ребенком до 14-летнего возраста или ребенком с инвалидностью, уход за больным членом семьи, выход на пенсию, принятие на работу по конкурсу позволяет уволиться с работы без двухнедельной отработки.