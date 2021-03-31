Как написать заявление на увольнение — инструкция

Как правильно написать заявление на увольнение
Согласно законодательству, нужно написать заявление за 14 дней до нужной даты на украинском языке и придерживаться определенных требований. Следует указать и причину ухода с работы.
Например, по собственному желанию, по соглашению сторон или в связи с переводом на другое место работы. Также нужно уточнить дату написания документа и закрепить его своей подписью.
Увольнение по собственному желанию
Сотрудник должен предупредить работодателя о своем желании уйти с должности за две недели и написать заявление об увольнении. Такое заявление можно написать даже на испытательном сроке. В документе нужно указать дату написания и подписать заявление.
Однако если сотрудник увольняется по уважительным причинам, предусмотренным законодательством Украины, то работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, требующийся работнику.
Среди них — переезд, перевод мужа или жены на работу в другую местность, поступление в учебное заведение, проживание в определенной местности, которое вредит здоровью по медицинским причинам.
Также беременность, уход за ребенком до 14-летнего возраста или ребенком с инвалидностью, уход за больным членом семьи, выход на пенсию, принятие на работу по конкурсу позволяет уволиться с работы без двухнедельной отработки.
Увольнение по соглашению сторон
Увольнение в связи с переводом в другую организацию
Как уволиться без отработки 14 дней
Уволиться без отработки 14 дней можно в двух случаях. Один из них — расторжение трудового договора по собственному желанию из-за уважительных причин, предусмотренных украинским законодательством. Второй случай — по соглашению сторон, однако для такого шага работодатель должен предоставить свое согласие.