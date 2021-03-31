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Как написать заявление на увольнение: инструкция и образец документа
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |
Как написать заявление на увольнение: инструкция и образец документа

Как написать заявление на увольнение: инструкция и образец документа

Законодательство Украины позволяет сотрудникам уволиться с любой должности в организации или предприятии. Свое намерение нужно подтвердить соответствующим документом, который пишут от руки. Факты ICTV рассказывают, как написать заявление на увольнение.

Как правильно написать заявление на увольнение

Согласно законодательству, нужно написать заявление за 14 дней до нужной даты на украинском языке и придерживаться определенных требований. Следует указать и причину ухода с работы.

Например, по собственному желанию, по соглашению сторон или в связи с переводом на другое место работы. Также нужно уточнить дату написания документа и закрепить его своей подписью.

Увольнение по собственному желанию

Сотрудник должен предупредить работодателя о своем желании уйти с должности за две недели и написать заявление об увольнении. Такое заявление можно написать даже на испытательном сроке. В документе нужно указать дату написания и подписать заявление.

Как написать заявление на увольнение — инструкция

Однако если сотрудник увольняется по уважительным причинам, предусмотренным законодательством Украины, то работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, требующийся работнику.

Среди них — переезд, перевод мужа или жены на работу в другую местность, поступление в учебное заведение, проживание в определенной местности, которое вредит здоровью по медицинским причинам.

Также беременность, уход за ребенком до 14-летнего возраста или ребенком с инвалидностью, уход за больным членом семьи, выход на пенсию, принятие на работу по конкурсу позволяет уволиться с работы без двухнедельной отработки.

Как написать заявление на увольнение — инструкция

Увольнение по соглашению сторон

Расторжение трудовых отношений по соглашению сторон применяется в случае взаимного согласия сотрудника и работодателя. При этом такое намерение могут огласить обе стороны трудовых отношений. Такие правила действуют даже в случае, если сотрудник находится на испытательном сроке.

Как написать заявление на увольнение — инструкция

Увольнение в связи с переводом в другую организацию

В украинском законодательстве предусмотрена возможность увольнения работника в связи с переводом в другую организацию. Однако для этого нужно получить согласие сотрудника на такой перевод. Конечно, это следует зафиксировать заявлением, написанным от руки.

Как написать заявление на увольнение — инструкция

Как уволиться без отработки 14 дней

Уволиться без отработки 14 дней можно в двух случаях. Один из них — расторжение трудового договора по собственному желанию из-за уважительных причин, предусмотренных украинским законодательством. Второй случай — по соглашению сторон, однако для такого шага работодатель должен предоставить свое согласие.

Фото: Pexels

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