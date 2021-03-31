Як написати заяву на звільнення – інструкція

Згідно із законодавством, потрібно написати заяву за 14 днів до потрібної дати українською мовою та дотримуватися певних вимог. Слід зазначити і причину звільнення з роботи.

Наприклад, за власним бажанням, за угодою сторін або у зв’язку з переведенням на інше місце роботи. Також потрібно уточнити дату написання документа і закріпити його своїм підписом.