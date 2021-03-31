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Як написати заяву на звільнення: інструкція та зразок документа
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |
Як написати заяву на звільнення: інструкція та зразок документа

Як написати заяву на звільнення: інструкція та зразок документа

Законодавство України дозволяє співробітникам звільнитися з будь-якої посади в організації чи підприємстві. Свій намір потрібно підтвердити відповідним документом, який пишуть від руки. Факти ICTV розповідають, як написати заяву на звільнення.

Як правильно написати заяву на звільнення

Згідно із законодавством, потрібно написати заяву за 14 днів до потрібної дати українською мовою та дотримуватися певних вимог. Слід зазначити і причину звільнення з роботи.

Наприклад, за власним бажанням, за угодою сторін або у зв’язку з переведенням на інше місце роботи. Також потрібно уточнити дату написання документа і закріпити його своїм підписом.

Звільнення за власним бажанням

Співробітник повинен попередити роботодавця про своє бажання піти з посади за два тижні та написати заяву про звільнення. Таку заяву можна написати навіть на випробувальному терміні. У документі слід зазначити дату написання і підписати заяву.

Як написати заяву на звільнення – інструкція

Однак якщо працівник звільняється з поважних причин, передбачених законодавством України, то роботодавець мусить розірвати трудовий договір у термін, який потрібен працівникові.

Як написати заяву на звільнення – інструкція

Звільнення за згодою сторін

Розірвання трудових відносин за згодою сторін застосовується у випадку взаємної згоди співробітника та роботодавця. Водночас такий намір можуть оголосити обидві сторони трудових відносин. Такі правила діють навіть у випадку, якщо співробітник перебуває на випробувальному терміні.

Як написати заяву на звільнення – інструкція

Звільнення у зв’язку з переведенням в іншу організацію

В українському законодавстві передбачена можливість звільнення працівника у зв’язку з переведенням в іншу організацію. Однак для цього потрібно отримати згоду співробітника на таке переведення. Звісно, це варто зафіксувати заявою, написаною від руки.

Як написати заяву на звільнення – інструкція

Як звільнитися без відпрацювання 14 днів

Звільнитися без відпрацювання 14 днів можна у двох випадках. Один із них – розірвання трудового договору за власним бажанням з поважних причин, передбачених законодавством. Другий випадок – за угодою сторін, проте для такого кроку роботодавець повинен надати свою згоду.

Фото: Pexels

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