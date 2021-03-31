Як написати заяву на звільнення – інструкція

Як правильно написати заяву на звільнення
Згідно із законодавством, потрібно написати заяву за 14 днів до потрібної дати українською мовою та дотримуватися певних вимог. Слід зазначити і причину звільнення з роботи.
Наприклад, за власним бажанням, за угодою сторін або у зв’язку з переведенням на інше місце роботи. Також потрібно уточнити дату написання документа і закріпити його своїм підписом.
Звільнення за власним бажанням
Співробітник повинен попередити роботодавця про своє бажання піти з посади за два тижні та написати заяву про звільнення. Таку заяву можна написати навіть на випробувальному терміні. У документі слід зазначити дату написання і підписати заяву.
Однак якщо працівник звільняється з поважних причин, передбачених законодавством України, то роботодавець мусить розірвати трудовий договір у термін, який потрібен працівникові.
Звільнення за згодою сторін
Звільнення у зв’язку з переведенням в іншу організацію
Як звільнитися без відпрацювання 14 днів
Звільнитися без відпрацювання 14 днів можна у двох випадках. Один із них – розірвання трудового договору за власним бажанням з поважних причин, передбачених законодавством. Другий випадок – за угодою сторін, проте для такого кроку роботодавець повинен надати свою згоду.