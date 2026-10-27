В Олешках начал действовать режим тишины: до какого числа он будет продолжаться
- На юге Украины 27 октября вступил в силу режим прекращения огня, связанный с международной гуманитарной инициативой.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил о договоренностях и объяснил их значение для дальнейшей ситуации в регионе.
- К организации гуманитарных мероприятий присоединилась первая леди США Мелания Трамп, а сроки действия договоренностей уже определены.
Во вторник, 27 октября, на юге Украины начался масштабный режим прекращения огня, который должен продлиться до 1 ноября.
Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
На юге Украины ввели режим тишины
По словам Арахамии, режим тишины вступил в силу 27 октября в 03:00 по киевскому времени в рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп, направленной на разблокирование Олешек в Херсонской области.
Нардеп назвал это самой большой деэскалацией на южном участке фронта с 2022 года.
Ожидается, что режим прекращения огня будет действовать до 22.59 1 ноября.
Арахамия подчеркнул, что подобные шаги способствуют приближению мира в Украине.
Напомним, ранее Белый дом сообщил, что Мелания Трамп принимала участие в переговорах по локальному прекращению огня в районе Олешек. В частности, она контактировала с представителями руководства Украины и России по согласованию условий перемирия.
По словам первой леди США, о гуманитарной ситуации в Олешках она узнала во время мероприятия в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Для переговоров был использован канал коммуникации, который ранее помог провести шесть этапов возвращения 34 детей.
В офисе Мелании Трамп ранее заявляли, что локальный режим прекращения огня должен начаться 29 октября 2026 года.
Со своей стороны Генштаб ВСУ сообщал, что Украина вводит режим прекращения огня в Олешках для проведения гуманитарной миссии.
Там заявляли, что он начнет действовать с 03.00 27 октября по киевскому времени.