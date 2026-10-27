Актриса Ольга Сумская предположила, что могло стать причиной трагедии в семье певицы Ирины Федишин, которая потеряла дочь.

Своими мыслями по поводу трагедии в семье Ирины Федишин Ольга Сумская поделилась в интервью журналистке программы Ранок у великому місті Ксении Малинюк.

Ольга Сумская о причине трагедии Ирины Федишин

В первую очередь Ольга Сумская выразила искренние соболезнования Ирине Федишин и предположила, что могло стать причиной трагического случая.

Сейчас смотрят

По мнению Ольги Сумской, осложнение могло быть связано с гестозом — тяжелым и опасным состоянием, которое возникает, когда организм женщины не может полноценно адаптироваться к беременности.

Сумская подчеркнула, что это лишь ее предположение, ведь точный диагноз семья Федишин не разглашала.

Сумская призналась, что эта тема для нее очень болезненна, ведь 25 лет назад она сама находилась на грани жизни и смерти во время вынашивания младшей дочери Анны.

— Выражаю глубокие соболезнования по поводу потери маленькой красавицы Веронички. Мне это очень близко, потому отзывается в моем сердце. Я попадала в очень похожую ситуацию 25 лет назад. Этот диагноз, который я тогда пережила, думаю, возможно, что-то похожее было и у Иры, он возникает совершенно непредсказуемо и внезапно, – рассказала Сумская.

Ольга Сумская вспомнила, как во время планового визита в больницу медикам пришлось действовать мгновенно, чтобы спасти ее и младенца.

— Тогда, когда я планово пришла в роддом, у меня было давление 220 на 120 — и меня буквально через пять минут положили на операционный стол, — рассказала Ольга Сумская.

Напомним, что Ирина Федишин потеряла ребенка 13 октября. Страшным известием поделился ее муж и продюсер Виталий Човник. Сама Ирина Федишин находилась в крайне тяжелом состоянии.

Впоследствии Виталий Човник вышел на связь и рассказал, что видел дочь, однако спасти ее не удалось. Также мужчина посвятил стихотворение маленькой крохе, подписав его – Твой папа.

Спустя время Ирина Федишин впервые вышла на связь и сообщила, что девочку назвали Вероникой. Федишин рассказала, что ее муж вместе с семьей провели девочку в последний путь.

О третьей беременности Ирины Федишин стало известно в августе, а в сентябре они с мужем Виталием Човником и сыновьями объявили о поле ребенка.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.