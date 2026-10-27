В Карпатах выпал снег и ударил мороз: спасатели просят воздержаться от походов в горы
- На высокогорье Карпат выпал снег, а температура воздуха на горе Пип Иван опустилась до -4°С.
- Спасатели ГСЧС призывают туристов воздержаться от походов в горы из-за ухудшения погодных условий.
В ночь на 27 октября температура воздуха на высокогорье украинских Карпат опустилась ощутимо ниже нуля. На горных вершинах выпал снег, который в некоторых местах продолжал идти даже с утра.
О ситуации в горах, предупреждениях спасателей и прогнозе погоды в регионе на ближайшие дни — читайте в материале Фактов ICTV.
В Карпатах ухудшилась погода: снег и мороз
По информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 08:00 утра 27 октября на горе Пип Иван удерживается облачная погода, а сама вершина покрыта плотным туманом.
На высокогорье зафиксировали северо-восточный ветер со скоростью 17 м/с и до -4°С.
— Выпало немного снега, — сообщили спасатели Прикарпатья в Facebook.
Снег и мороз в Карпатах: о чем предупреждают туристов
Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области подтвердило существенное ухудшение погодных условий в горной местности и обратилось к любителям активного отдыха.
Учитывая опасность, чрезвычайники призывают туристов:
- воздержаться от походов в горы до улучшения погодных условий;
- не подвергать себя опасности и избегать сложных маршрутов;
- внимательно следить за прогнозами погоды.
— Берегите себя и помните: горы не прощают легкомыслия, — отметили в ГСЧС.
Прогноз погоды на 27 октября и ближайшие дни
По данным Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение дня 27 октября по региону будет облачная погода с прояснениями, сохраняется высокая вероятность дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Дневная температура воздуха составит:
- в Ивано-Франковске: от +9 до +11 °С;
- по Ивано-Франковской области: от +6 до +11 °С;
- на высокогорье: от +1 до +6°С (после ночных показателей от -2 до +3°С).
Специалисты отмечают, что медико-метеорологические условия соответствуют второму типу, а видимость на дорогах составляет 4–6 км.
Синоптики прогнозируют преимущественно погоду без осадков в течение текущей недели (28-30 октября), однако ночью и утром возможны туманы. На высокогорье температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3°С, а днем будет от +1 до +6°С.