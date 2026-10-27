В ночь на 27 октября температура воздуха на высокогорье украинских Карпат опустилась ощутимо ниже нуля. На горных вершинах выпал снег, который в некоторых местах продолжал идти даже с утра.

О ситуации в горах, предупреждениях спасателей и прогнозе погоды в регионе на ближайшие дни — читайте в материале Фактов ICTV.

В Карпатах ухудшилась погода: снег и мороз

По информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 08:00 утра 27 октября на горе Пип Иван удерживается облачная погода, а сама вершина покрыта плотным туманом.

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На высокогорье зафиксировали северо-восточный ветер со скоростью 17 м/с и до -4°С.

— Выпало немного снега, — сообщили спасатели Прикарпатья в Facebook.

Снег и мороз в Карпатах: о чем предупреждают туристов

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области подтвердило существенное ухудшение погодных условий в горной местности и обратилось к любителям активного отдыха.

Учитывая опасность, чрезвычайники призывают туристов:

воздержаться от походов в горы до улучшения погодных условий;

не подвергать себя опасности и избегать сложных маршрутов;

внимательно следить за прогнозами погоды.

— Берегите себя и помните: горы не прощают легкомыслия, — отметили в ГСЧС.

Прогноз погоды на 27 октября и ближайшие дни

По данным Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение дня 27 октября по региону будет облачная погода с прояснениями, сохраняется высокая вероятность дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Дневная температура воздуха составит:

в Ивано-Франковске: от +9 до +11 °С;

по Ивано-Франковской области: от +6 до +11 °С;

на высокогорье: от +1 до +6°С (после ночных показателей от -2 до +3°С).

Специалисты отмечают, что медико-метеорологические условия соответствуют второму типу, а видимость на дорогах составляет 4–6 км.

Синоптики прогнозируют преимущественно погоду без осадков в течение текущей недели (28-30 октября), однако ночью и утром возможны туманы. На высокогорье температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3°С, а днем ​​будет от +1 до +6°С.

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