В Украине постепенно холодает, поэтому в некоторых городах уже начали включать отопление. Например, в Киеве отопительный сезон стартовал 16 октября. Сначала тепло начали подавать в больницы, школы и детские сады.

Факты ICTV выясняли, когда начнется отопительный сезон в Ровно в 2026 году и когда к теплу будут подключать различные учреждения и здания.

Отопительный сезон 2026-2027 в Ровно: что известно

В Ровенской области отопительный сезон уже начался в отдельных громадах. В Дубно и Сарнах тепло начали подавать с 15 октября, но подключение учреждений происходит поэтапно.

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В Дубно исполнительный комитет 14 октября рекомендовал начать отопительный сезон с 15 октября. В первую очередь тепло подали в детские, медицинские и образовательные учреждения.

В Сарненской громаде 15 октября начали отапливать центральную районную больницу. Согласно утвержденному графику, 19 октября подключили детские сады, 20 октября начали подачу теплоносителя от котельной на улице Демократической в Сарнах, а 26 октября — другие коммунальные учреждения, организации и административные здания в старостинских округах.

Отопительный сезон в Ровно: дата

Дата начала отопительного сезона в Ровно в 2026-2027 годах уже известна, но не для всех потребителей. Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Виктор Шакирзян в своем Telegram-канале, отопление включили в городском роддоме и детской городской больнице Ровно.

В роддоме тепло необходимо для поддержания надлежащей температуры для новорожденных и рожениц. В детской больнице отопление включили, чтобы обеспечить комфортные условия для пребывания и лечения маленьких пациентов.

Когда именно отопление появится во всех жилых домах Ровно, пока неизвестно. По словам Виктора Шакирзяна, озвученным в разговоре с журналистами, это зависит от погоды.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 830, отопительный период начинается не позднее, чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °C или ниже, а заканчивается не ранее, чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8 °C.

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