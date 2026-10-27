27 октября, в День украинской письменности и языка, исследовательская компания Gradus представила результаты специального опроса.

Социологи выяснили, на каком языке украинцы общаются в повседневной жизни, насколько уверенно чувствуют себя во время устной и письменной речи и какие барьеры приходится преодолевать тем, кто пытается полностью перейти на государственный.

71% украинцев общаются в быту на украинском языке: исследование Gradus

По данным социологов, сейчас 71% опрошенных украинцев в быту используют преимущественно украинский язык.

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Среди украиноязычных респондентов:

58% говорят государственным с детства;

23% сознательно перешли на украинский после начала полномасштабного вторжения;

10% сделали этот выбор в период с 2014 по 2021 год;

4% перешли еще к 2014 году.

Таким образом, для значительной части граждан использование украинского является следствием сознательного решения.

Особенно ощутимым толчком стала именно полномасштабная война — почти каждый четвертый из тех, кто сейчас говорит по-украински, сделал этот шаг после 24 февраля 2022 года.

Большинство граждан высоко оценивают свой уровень владения языком. В частности, 85% опрошенных чувствуют себя полностью или скорее уверенно, когда разговаривают на украинском.

Во время письменного общения этот показатель оказывается даже выше — 88% респондентов отметили, что чувствуют себя уверенно во время письма (из них 55% максимально уверены в своих силах).

Среди тех, кто начал общаться по-украински после начала великой войны, основными препятствиями стали:

русскоязычное окружение – 49%;

многолетняя привычка, которую сломать трудно — 48%.

Существенную роль играют и психологические факторы: 30% опрошенных признались, что испытывали страх допустить ошибку или говорить с акцентом, а 24% опасались замечаний, критики или насмешек со стороны окружающих. Еще 20% указали на влияние русскоязычного контента, а 17% ощущали нехватку практического общения.

В то же время, 34% респондентов убеждены, что никаких реальных препятствий нет, а результат зависит исключительно от желания самого человека.

— Результаты исследования указывают на немаловажный момент. Каждый третий обращает внимание на страх ошибиться. Это означает, что языковой переход зависит от многих факторов, среди которых и готовность социального окружения поддерживать человека, изменяющего привычный язык общения, — отмечает социолог, основательница и CEO компании Gradus Евгения Близнюк.

Несмотря на отличия в ежедневных языковых привычках, украинское общество демонстрирует единство в понимании значения государственного языка. 87% респондентов безоговорочно согласны с тем, что украинский язык является фундаментальным атрибутом независимости нашего государства.

Кроме того, традиционный Радиодиктант национального единства в этом году планируют писать 32% опрошенных. Из них 12% уже имеют такой опыт и планируют его повторить, а 19% собираются приобщиться к общенациональному флешмобу впервые.

Справка: опрос проведен Gradus 23–24 октября 2026 года методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий). Объем выборки – 1000 респондентов.

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