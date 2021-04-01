Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном по поводу ситуации на Донбассе и в Крыму.

Во время разговора министр отметил, что Россия систематически обостряет ситуацию с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму, а также не желает придерживаться режима прекращения огня.

Дмитрий Кулеба сообщил госсекретарю США об убийстве российскими оккупационными войсками четырех украинских защитников 26 марта.

В свою очередь, Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России.

– США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, – заверил он.

Кроме того, стороны обсудили усиление взаимодействия в сфере безопасности и политики.

Россия отказалась от прекращения огня на Донбассе

31 марта глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук предложил установить на Донбассе с 00.00 1 апреля режим полного прекращения огня.

Предложение поддержали члены ОБСЕ. Несмотря на это, делегация России отказалась от прекращения огня на Донбассе.

Источник: МИД

Фото: МИД