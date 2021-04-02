Чего Россия добивается обострением на Донбассе

Уже длительное время боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе не соблюдают режим прекращения огня. С начала года в результате боевых действий на Донбассе погибли более 20 украинских воинов.

И недавнее обострение, во время которого погибли четверо бойцов ВСУ, привлекло внимание союзников Украины.

Наше государство и в дальнейшем будет пытаться сделать все, чтобы соблюдение режима прекращения огня на Донбассе продолжалось, однако создается впечатление, что у РФ и ее боевиков другие планы.

Факты ICTV рассказывают, о чем свидетельствует реакция союзников на эскалацию на Донбассе и что может планировать Кремль.

Верность прекращению огня

1 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать делать все, чтобы договориться о соблюдении перемирия на Донбассе.

Однако не забыл глава государства и о военных учениях, которые РФ начала на границе с Украиной.

– Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы – это традиционные действия России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности, – заявил глава государства.

Именно попытки Кремля оказывать давление через военные учения стали последней каплей для союзников Украины.

Поэтому Европейское командование Вооруженных сил США привело войска к максимальному уровню боеготовности. Это должно стать еще одним сигналом для России и напомнить, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией на Донбассе.

В комментарии Фактам ICTV председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко заявил, что ситуация на Донбассе сейчас очень серьезная и реакцию США нужно воспринимать как важный политический сигнал.

– Есть риски обострения ситуации, что чувствуют и наши органы. По моему мнению, об этом предупредили и американцев, которые признали серьезность ситуации и сейчас посылают политические сигналы о поддержке Украины. Но нам нужно понимать, что никто за нас не будет воевать. Даже если произойдет масштабное обострение ситуации на Донбассе, это не означает, что США объявят войну России, – считает Фесенко.

Подобного мнения придерживается и политолог Алексей Якубин. Однако он считает, что нарратив о поддержке не обязательно говорит о политических сигналах, как для Украины, так и для России.

Нужно помнить, что новая администрация США пытается выстроить определенные отношения с РФ.

– Между США и Россией есть определенные сложности в отношениях. Мы видим, что они проявляются ввиду ситуации с Украиной. Поэтому пока это некий обмен определенными заявлениями… Какие-то сигналы из США есть, но они не экстраординарные, особенно учитывая низкий уровень отношений между США и Россией, который приближается к точке замерзания, – объясняет Якубин.

Также возмутились действиями РФ и в НАТО. По информации СМИ, страны-члены НАТО выразили озабоченность в связи с возобновлением масштабных боевых действий на востоке Украины.

Особое внимание также обращают на необходимость соблюдения соглашения о прекращении огня, которое действует с июля 2020 года.

Возможно, в недалеком будущем мы увидим реакцию и других союзников Украины, в частности по Нормандскому формату.

Хотя в недавнем разговоре президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель последние упоминали о том, что Москва должна взять на себя обязательства по стабилизации ситуации на Донбассе, в частности в вопросе соблюдения режима прекращения огня.

Давление ради мира

Конечно, приведение европейского сегмента американских войск в полную боевую готовность должно по меньшей мере давить на Кремль в попытке стабилизировать ситуацию на Донбассе.

Кроме того, в последнее время мы можем увидеть, что США идут на контакт с российскими политиками и даже военными.

По мнению Фесенко, для Украины это даже лучше, чем абстрактная возможность участия Соединенных Штатов в переговорах, например, в Нормандском формате.

Прямые переговоры свидетельствуют о том, что США поставили себе целью оказать давление на Россию и предупредить ее о возможных последствиях до того, как ситуация совсем выйдет из-под контроля.

– Американцы могут совершать действия политического и военного сдерживания, усиления своего присутствия на границе с Россией и многое другое. То есть они будут сдерживать российскую агрессию. Сейчас США пытаются, для чего и нужны контакты с российскими военными и политиками, предупредить их о негативных последствиях. В частности, о введении новых санкций в случае обострения ситуации на Донбассе или в отношениях с Украиной, – говорит председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента.

Конечно, нужно помнить, что Соединенные Штаты также преследуют свои цели, даже если речь идет о противодействии агрессии Кремля.

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По словам Якубина, США могут использовать нашу страну просто как повод для решения тех или иных вопросов по взаимодействию с Россией.

Да, это не значит, что это не пойдет нам на пользу, но лучше сосредоточиться на собственных рычагах, с помощью которых можно было бы прийти к деэскалации на Донбассе.

– Я бы сказал, что США используют ситуацию в нашей стране как повод для того, чтобы поторговаться с РФ. Хорошо нам от этого или плохо? Не думаю, что это является каким-то очень большим плюсом. Но нам все равно нужно с этим считаться. Если мы будем игнорировать подобные вещи, то просто станем объектом для внешнего воздействия, – говорит политолог.

Игра Кремля

Конечно, РФ не прибегает к дестабилизации ситуации только ради того, чтобы спровоцировать новый виток конфликта. Ухудшение ситуации на Донбассе наблюдается примерно с середины января и с течением времени ситуация только ухудшается.

Есть вопрос: что же спровоцировало Кремль обострить ситуацию? Какую цель он преследует?

В начале года мы увидели смену руководства Соединенных Штатов, из-за чего у Москвы могла появиться идея “прощупать почву”. Хотя президент США Джо Байден и другие американские чиновники неоднократно заявляли, что будут поддерживать Украину.

Однако, по мнению Фесенко, причиной для нового витка агрессии стало “разочарование” Кремля в переговорах с Зеленским.

– Я думаю, в РФ очень разочарованы и недовольны тем, что Зеленский проявил свою неуступчивость в переговорах. Это их просто взбесило. Переговорный процесс зашел в тупик. Мы отвергли все российские предложения, если их можно так называть, ведь фактически речь шла об односторонних уступках. Тогда Россия начала применять тактику, которую она неоднократно применяла – повлиять на ситуацию в Украине и переговоры путем обострения военных действий, – объясняет эксперт.

Однако нельзя исключать и варианта подготовки РФ к вторжению в Украину, ведь и в 2014 году никто не ожидал появления российских “зеленых человечков” в Крыму.

– Движение войск такого масштаба, который идет сейчас, было, например, перед Грузией (Российско-грузинской войной 2008 года – Ред.). Вообще лучший способ начать войну – провести масштабные учения. Иначе как объяснить, что войска концентрируются, получают военные комплекты, доукомплектовываются резервистами, – сказал в эфире UKRLIFE.TV внештатный советник председателя Офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович.

Еще одним фактором, хотя и не самым важным, может быть попытка развернуть информационную кампанию против главы Украины. Особенно после введения санкций против ряда лиц, которые продвигали в нашем государстве пророссийские взгляды.

Эскалация на Донбассе должна подкрепить российскую риторику о том, что Зеленский “не справляется со своими обязанностями” и так заставить его пойти на уступки в определенных вопросах.

Однако этим можно было бы объяснить и начало эскалации. Но роль в нынешнем обострении играет и определенный психологический фактор.

Для Кремля не является чем-то новым попытка обвинить Украину в подготовке к наступлению на ОРДЛО, поэтому пропаганда время от времени поднимает этот вопрос. Но если очень часто повторять какой-то тезис, даже если он ложный, то сам начинаешь в это верить.

То есть в России настолько уверены в “наступлении”, что не принимают во внимание тот факт, что Украина просто реагирует на наращивание военного присутствия РФ.

– Мне кажется, что в Кремле сами поверили в то, что “Киев готовится к наступлению” и на всякий случай начали подтягивать военные силы к границе с Украиной. Это тоже способ давления… Если происходит обострение, если у нас есть ощущение, что может быть наступление, то нужно перебросить резервы, усилить оборону. А в России это воспринимают как подготовку к наступлению. С обеих сторон начинается не только военно-политическая эскалация, но и психологическая. Кстати, это очень опасно, ведь в свое время психологическая эскалация привела к началу Первой мировой войны, – говорит Фесенко.

Ситуация на Донбассе действительно значительно обострилась с начала года и сейчас находится не в лучшем состоянии. Однако Украине нужно помнить, что стратегия Кремля добиваться своего силой до сих пор находится на его повестке дня.

Сейчас нужно быть готовыми к любому развитию событий, ведь даже несмотря на заявления о поддержке Украины, вряд ли мы увидим что-то более существенное, чем новые санкции со стороны союзников.

Конечно, это не значит, что нужно идти на поводу у России и выполнять любые ее прихоти, но нужно уделять еще больше внимания ситуации на Донбассе. Украина никогда не оставляла попытки остановить войну на Донбассе, но если у нас есть какой-то козырь, то пора доставать его из рукава.