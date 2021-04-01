Украина предложила НАТО совместные учения как ответ РФ на эскалацию на Донбассе

Совместные учения и воздушные патрули с авиацией НАТО над Украиной будут способствовать стабилизации безопасности в регионе.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец на встрече с главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым, во время которой обсуждали эскалацию Российской Федерацией ситуации на Донбассе.

По его словам, в последнее время на оккупированных территориях Украины значительно ухудшилась ситуация с безопасностью — с начала года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины, еженедельно поступают сообщения о потерях.

Кроме того, сейчас наблюдается скопление российских войск у границы Украины.

— Поэтому организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО, в частности возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины, будет способствовать стабилизации безопасности в регионе, — отметил Машовец.

Винников пообещал всю информацию о ситуации на Востоке Украины и на границе с Россией передать в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

На заседании ТКГ глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил установить с 00.00 1 апреля на Донбассе режим полного прекращения огня.

Предложение поддержали члены ОБСЕ, однако делегация России не выразила поддержки. Следующее заседание состоится 14 апреля.