Мост в Запорожье строится темпами, которых не видела страна. В прошлом году открыто движение на части моста. Задача — ко Дню Независимости открыть движение по всем участкам моста. Об этом во время рабочей поездки в Запорожье заявил заместитель главы Офиса президента и координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко.

Сооружение мостов в Запорожье является флагманским проектом президентской программы Большая стройка. Как отметил глава Укравтодора Александр Кубраков, сейчас на продолжение строительства этих мостов через Днепр выделено 2,2 млрд грн.

— Финансирование есть. Тот темп, который подрядчик взял, мы сможем поддержать, — сказал Кубраков.

Сейчас уже смонтированы все необходимые блоки на подходах к балочному мосту и готовятся к первому этапу надвигающейся секции №1, после чего будут продолжены работы по сбору других секций и по монтажу остальных монтажных блоков.

На сооружении №9, которое находится на острове Хортица, продолжаются работы по устройству основания под временные опоры. На строительной площадке №1 в районе Кривой Бухты уже на завершающем этапе сборка четвертой секции пролетного строения моста.

Также продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций временных и монтажных опор. Временные опоры монтируют с помощью плавкрана LK-800. Общий вес одной конструкции — от 400 до 600 тонн.

Этот мост будет самым высоким в Украине, ведь высота пилонов, которые будут держать мост, — 166 м.

Запорожский мост — это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста — 16 лет.

В марте в ходе форума “Украина 30. Культура, медиа, туризм” Кирилл Тимошенко сообщил, что на острове Хортица обновят инфраструктуру.