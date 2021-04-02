Міст у Запоріжжі будується не баченими у країні темпами. Минулого року відкрито рух на частині мосту. Завдання – до Дня Незалежності відкрити рух на всіх ділянках мосту.

Про це під час робочої поїздки до Запоріжжя заявив заступник голови Офісу президента та координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко.

Спорудження мостів у Запоріжжі є флагманським проектом президентської програми Велике будівництво. Як зазначив очільник Укравтодору Олександр Кубраков, наразі на продовження будівництва цих мостів через Дніпро виділено 2,2 млрд грн.

– Фінансування є. Той темп, який підрядник взяв, ми зможемо підтримати, – сказав Кубраков.

Зараз вже змонтовані всі необхідні блоки на підходах до балкового мосту та готуються до першого етапу насування секції №1, після чого будуть продовжені роботи зі збирання інших секцій та з монтажу решти монтажних блоків.

На споруді №9, що знаходиться на острові Хортиця, продовжуються роботи з влаштування основи під тимчасові опори. На будівельному майданчику №1 у районі Кривої Бухти вже на завершальному етапі збирання четвертої секції прогонової будови мосту.

Також продовжується укрупнювальне збирання металоконструкцій тимчасових та монтажних опор. Тимчасові опори монтують за допомогою плавкрана LK-800. Загальна вага однієї конструкції – від 400 до 600 тонн.

Цей міст буде найвищим в Україні, адже висота пілонів, які триматимуть міст, – 166 м.

Запорізький міст – це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, зокрема два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

У березні під час форуму Україна 30. Культура, медіа, туризм Кирило Тимошенко повідомив, що на острові Хортиця у Запоріжжі оновлять інфраструктуру.