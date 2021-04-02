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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

Стало известно количество потерь среди боевиков на Донбассе в марте

Российские боевики на Донбассе в марте потеряли 61 человека, сообщил пресс-офицер ВСУ Сергей Нещадим.

Донбас, ООС

Из них безвозвратные небоевые потери — 21 человек, безвозвратные боевые — 3. Санитарные не боевые — 34 человека, санитарные боевые — 3 человека.

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Пресс-офицер также напомнил, что с 27 июля 2020 года до конца марта 2021-го количество убитых и раненых среди наемников составило 405 человек.

Также украинскими военными было уничтожено 12 единиц разнообразного вражеского вооружения и техники.

Война на Донбассе

1 апреля разведка Минобороны сообщила о готовности России к широкомасштабному нападению на Украину, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории.

По информации Минобороны, провокации могут быть не только со стороны военных, но и со стороны дипломатов.

О завершающем этапе подготовки российских военных читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Штаб ООС

Источник: Укринформ

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