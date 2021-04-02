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Факти / Україна
Софія Зінов'єва |

Стала відома кількість втрат серед бойовиків на Донбасі у березні

Російські бойовики на Донбасі у березні втратили 61 особу, повідомив прес-офіцер ЗСУ Сергій Нещадим.

Донбас, ООС

Із них безповоротні небойові втрати – 21 особа, безповоротні бойові – 3. Санітарні не бойові – 34 особи, санітарні бойові – 3 особи.

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Прес-офіцер також нагадав, що з 27 липня 2020 року до кінця березня 2021-го кількість вбитих та поранених серед найманців становила 405 осіб.

Також українськими військовими було знищено 12 одиниць різноманітного ворожого озброєння та техніки.

Війна на Донбасі

1 квітня розвідка Міноборони повідомила про готовність Росії до широкомасштабного нападу на Україну, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території.

За інформацією Міноборони, провокації можуть бути не лише з боку військових, а й з боку дипломатів.

Про завершальний етап підготовки російських військових читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Штаб ООС

Джерело: Укрінформ

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