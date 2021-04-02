Російські бойовики на Донбасі у березні втратили 61 особу, повідомив прес-офіцер ЗСУ Сергій Нещадим.

Із них безповоротні небойові втрати – 21 особа, безповоротні бойові – 3. Санітарні не бойові – 34 особи, санітарні бойові – 3 особи.

Читайте Пентагон стурбований загостренням ситуації на Донбасі

Прес-офіцер також нагадав, що з 27 липня 2020 року до кінця березня 2021-го кількість вбитих та поранених серед найманців становила 405 осіб.

Також українськими військовими було знищено 12 одиниць різноманітного ворожого озброєння та техніки.

Війна на Донбасі

1 квітня розвідка Міноборони повідомила про готовність Росії до широкомасштабного нападу на Україну, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території.

За інформацією Міноборони, провокації можуть бути не лише з боку військових, а й з боку дипломатів.

Про завершальний етап підготовки російських військових читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Штаб ООС