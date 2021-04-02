В Киеве с 5 апреля на маршруты выведут не весь общественный транспорт, сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

По словам Моисеенко, у перевозчиков возникли проблемы с заказом спецпропусков для водителей и других работников.

— Оперативно заказали спецпропуска для своих работников, но, к сожалению, пока не получили информации, будут они у нас или нет. Надо, чтобы наши механики, наши сотрудники смогли добраться на работу, — отметил Моисеенко.

Также уменьшение количества транспорта связано с тем, что некоторые водители отказываются выходить на работу, так как пассажиропоток будет слишком маленьким.

Опасаются водители и конфликтов с пассажирами, которые будут пытаться попасть в салон без пропусков.

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— Мы постараемся выпустить максимально большое количество подвижного состава на маршруты, но надо учитывать такие вот причины, — пообещал председатель Ассоциации перевозчиков.

Метро в Киеве

С 5 апреля метрополитен в Киеве будет работать по обычному графику, но воспользоваться подземкой можно будет только по спецпропускам.

По словам мэра города Виталия Кличко, спецпропуска — это не проездной билет, то есть за проезд надо платить.

Пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города — медики, спасатели, работники соцсферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные.