В Киеве с 5 апреля на маршруты выведут не весь общественный транспорт, сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.
По словам Моисеенко, у перевозчиков возникли проблемы с заказом спецпропусков для водителей и других работников.
— Оперативно заказали спецпропуска для своих работников, но, к сожалению, пока не получили информации, будут они у нас или нет. Надо, чтобы наши механики, наши сотрудники смогли добраться на работу, — отметил Моисеенко.
Также уменьшение количества транспорта связано с тем, что некоторые водители отказываются выходить на работу, так как пассажиропоток будет слишком маленьким.
Опасаются водители и конфликтов с пассажирами, которые будут пытаться попасть в салон без пропусков.
— Мы постараемся выпустить максимально большое количество подвижного состава на маршруты, но надо учитывать такие вот причины, — пообещал председатель Ассоциации перевозчиков.
Метро в Киеве
С 5 апреля метрополитен в Киеве будет работать по обычному графику, но воспользоваться подземкой можно будет только по спецпропускам.
По словам мэра города Виталия Кличко, спецпропуска — это не проездной билет, то есть за проезд надо платить.
Пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города — медики, спасатели, работники соцсферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные.