У Києві з 5 квітня на маршрути виведуть не весь громадський транспорт, повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

За словами Мойсеєнка, у перевізників виникли проблеми із замовленням спецперепусток для водіїв та інших працівників.

– Оперативно замовили спецперепустки для своїх працівників, але, на жаль, поки що не отримали інформації, будуть вони у нас чи ні. Треба, щоб наші механіки, наші працівники змогли дістатися на роботу, – зазначив Мойсеєнко.

Також зменшення кількості транспорту пов’язано з тим, що деякі водії відмовляються виходити на роботу, адже пасажиропотік буде надто малим.

Побоюються водії і конфліктів з пасажирами, які намагатимуться потрапити до салону без перепусток.

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– Ми намагатимемося випустити максимально велику кількість рухомого складу на маршрути, але треба враховувати такі ось причини, – пообіцяв голова Асоціації перевізників.

Метро у Києві

З 5 квітня метрополітен у Києві працюватиме за звичним графіком, але скористатись підземкою можна буде тільки за спецперепусткою.

За словами мера міста Віталія Кличка, спецперепустка – це не проїзний квиток, тобто за проїзд треба платити.

Перепустки отримають у першу чергу працівники критичної інфраструктури міста – медики, рятувальники, працівники соцсфери, транспорту, торгівлі, комунальники та військові.