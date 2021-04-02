У Києві з 5 квітня на маршрути виведуть не весь громадський транспорт, повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.
За словами Мойсеєнка, у перевізників виникли проблеми із замовленням спецперепусток для водіїв та інших працівників.
– Оперативно замовили спецперепустки для своїх працівників, але, на жаль, поки що не отримали інформації, будуть вони у нас чи ні. Треба, щоб наші механіки, наші працівники змогли дістатися на роботу, – зазначив Мойсеєнко.
Також зменшення кількості транспорту пов’язано з тим, що деякі водії відмовляються виходити на роботу, адже пасажиропотік буде надто малим.
Побоюються водії і конфліктів з пасажирами, які намагатимуться потрапити до салону без перепусток.
– Ми намагатимемося випустити максимально велику кількість рухомого складу на маршрути, але треба враховувати такі ось причини, – пообіцяв голова Асоціації перевізників.
Метро у Києві
З 5 квітня метрополітен у Києві працюватиме за звичним графіком, але скористатись підземкою можна буде тільки за спецперепусткою.
За словами мера міста Віталія Кличка, спецперепустка – це не проїзний квиток, тобто за проїзд треба платити.
Перепустки отримають у першу чергу працівники критичної інфраструктури міста – медики, рятувальники, працівники соцсфери, транспорту, торгівлі, комунальники та військові.