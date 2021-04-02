Звичайний графік і спецперепустки: як працюватиме метро Києва з 5 квітня

З 5 квітня і до кінця локдауну у Києві столичний метрополітен працюватиме за звичайним графіком, проте потрапити до підземки можна лише за спецперепустками.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

– Метрополітен у період обмежень працюватиме за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час, як і завжди. Кількість поїздів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками, – наголосив він.

Кличко показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт.

За його словами, це не проїзний квиток, тобто за проїзд треба платити.

– Такі перепустки отримають у першу чергу працівники критичної інфраструктури міста – медики, рятувальники, працівники соцсфери, транспорту, торгівлі, комунальники та військові. Усього близько 400 тис., – сказав мер.

Через локдаун у Києві, який триватиме щонайменше до 16 квітня, столичний метрополітен та наземний транспорт працюватимуть з 5 квітня лише для працівників підприємств критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.