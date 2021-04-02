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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

У Києві з 3 квітня здорожчає проїзд – на скільки та список маршрутів

У Києві з суботи, 3 квітня, здорожчає вартість проїзду у маршрутних таксі. Ціна підвищиться з 8 до 10 грн, однак це торкнеться лише 16 маршрутів зі 150.

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Таку інформацію Фактам ICTV підтвердила Асоціація перевізників м. Києва та Київської області.

На яких маршрутах підвищать вартість проїзду у Києві

  • 150;
  • 192;
  • 405;
  • 414;
  • 418;
  • 422;
  • 437;
  • 439;
  • 444;
  • 461;
  • 470;
  • 472;
  • 476;
  • 485;
  • 529;
  • 559.
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Локдаун у Києві – як курсуватимуть маршрутки

У Києві у зв’язку з запровадженням локдауну з 5 до 16 квітня зменшиться кількість транспорту.

Водночас ним зможуть користуватися лише громадяни, які працюють у критично важливій інфраструктурі. Їм видаватимуть спеціальні перепустки.

Голова Асоціація перевізників Києва та Київської області повідомив, що з 5 квітня на маршрути виведуть не весь транспорт.

По-перше, у перевізників виникли проблеми з замовленням перепусток для працівників. Крім того, багато водіїв відмовляються працювати.

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