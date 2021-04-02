У Києві з суботи, 3 квітня, здорожчає вартість проїзду у маршрутних таксі. Ціна підвищиться з 8 до 10 грн, однак це торкнеться лише 16 маршрутів зі 150.
Таку інформацію Фактам ICTV підтвердила Асоціація перевізників м. Києва та Київської області.
На яких маршрутах підвищать вартість проїзду у Києві
- 150;
- 192;
- 405;
- 414;
- 418;
- 422;
- 437;
- 439;
- 444;
- 461;
- 470;
- 472;
- 476;
- 485;
- 529;
- 559.
Локдаун у Києві – як курсуватимуть маршрутки
У Києві у зв’язку з запровадженням локдауну з 5 до 16 квітня зменшиться кількість транспорту.
Водночас ним зможуть користуватися лише громадяни, які працюють у критично важливій інфраструктурі. Їм видаватимуть спеціальні перепустки.
Голова Асоціація перевізників Києва та Київської області повідомив, що з 5 квітня на маршрути виведуть не весь транспорт.
По-перше, у перевізників виникли проблеми з замовленням перепусток для працівників. Крім того, багато водіїв відмовляються працювати.