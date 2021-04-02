У Києві з суботи, 3 квітня, здорожчає вартість проїзду у маршрутних таксі. Ціна підвищиться з 8 до 10 грн, однак це торкнеться лише 16 маршрутів зі 150.

Таку інформацію Фактам ICTV підтвердила Асоціація перевізників м. Києва та Київської області.

На яких маршрутах підвищать вартість проїзду у Києві

150;

192;

405;

414;

418;

422;

437;

439;

444;

461;

470;

472;

476;

485;

529;

559.

Локдаун у Києві – як курсуватимуть маршрутки

У Києві у зв’язку з запровадженням локдауну з 5 до 16 квітня зменшиться кількість транспорту.

Водночас ним зможуть користуватися лише громадяни, які працюють у критично важливій інфраструктурі. Їм видаватимуть спеціальні перепустки.

Голова Асоціація перевізників Києва та Київської області повідомив, що з 5 квітня на маршрути виведуть не весь транспорт.

По-перше, у перевізників виникли проблеми з замовленням перепусток для працівників. Крім того, багато водіїв відмовляються працювати.