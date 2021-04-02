Обычный график и спецпропуски: как будет работать метро Киева с 5 апреля

С 5 апреля и до конца локдауна в Киеве столичный метрополитен будет работать по обычному графику, однако попасть в подземку можно только по спецпропускам.
Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
— Метрополитен в период ограничений будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам, — подчеркнул он.
Кличко показал, как будут выглядеть спецпропуска на общественный транспорт.
По его словам, это не проездной билет, то есть за проезд надо платить.
— Такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города — медики, спасатели, работники соцсферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные. Всего около 400 тыс., — сказал мэр.
Из-за локдауна в Киеве, который продлится, как минимум, до 16 апреля, столичный метрополитен и наземный транспорт будут работать с 5 апреля только для работников предприятий критической инфраструктуры по специальным пропускам.
На входах на станции метро будут стоять полицейские и дежурные по станции. Именно они будут проверять пассажиров и запускать только тех, у кого есть спецпропуски.