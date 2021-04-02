В Винницкой области на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности приняли решение усилить противоэпидемические ограничения.
Карантин в Винницкой области усиливают с 3 апреля в 00.00. Ограничения продлятся до 00.00 12 апреля.
Во время усиленных карантинных мероприятий вводят ряд ограничений и запретов, которые коснутся всех сфер повседневной жизни.
Что запрещается
- развлекательные и культурные массовые мероприятия, кроме спортивных без участия зрителей;
- работа театров, концертных организаций, кинотеатров, других заведений культуры;
- работа детских учреждений оздоровления и отдыха;
- религиозные мероприятия на открытом воздухе, если не обеспечено дистанцию между людьми на 1,5 метра;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.
Всем работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционный формат работы. Полиция также контролировать соблюдение карантина.
Зоны карантина в Украине
2 апреля Украина обновили зоны карантина — красных регионов не стало. Сейчас десять областей Украины и Киев находятся в красной карантинной зоне.
В списке оранжевых зон находится 13 областей, а в желтой зоне — только Херсонская область. Смотрите полный список карантинных зон в Украине на Фактах ICTV.
Источник: Винницкая обгосадминистрация