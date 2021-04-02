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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

С 3 апреля в Винницкой области усиливают карантинные ограничения

В Винницкой области на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности приняли решение усилить противоэпидемические ограничения.

С 3 апреля в Винницкой области усиливают карантинные ограничения

Карантин в Винницкой области усиливают с 3 апреля в 00.00. Ограничения продлятся до 00.00 12 апреля.

Во время усиленных карантинных мероприятий вводят ряд ограничений и запретов, которые коснутся всех сфер повседневной жизни.

Что запрещается

  • развлекательные и культурные массовые мероприятия, кроме спортивных без участия зрителей;
  • работа театров, концертных организаций, кинотеатров, других заведений культуры;
  • работа детских учреждений оздоровления и отдыха;
  • религиозные мероприятия на открытом воздухе, если не обеспечено дистанцию ​​между людьми на 1,5 метра;
  • посещение учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Всем работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционный формат работы. Полиция также контролировать соблюдение карантина.

Зоны карантина в Украине

2 апреля Украина обновили зоны карантина — красных регионов не стало. Сейчас десять областей Украины и Киев находятся в красной карантинной зоне.

В списке оранжевых зон находится 13 областей, а в желтой зоне — только Херсонская область. Смотрите полный список карантинных зон в Украине на Фактах ICTV.

Источник: Винницкая обгосадминистрация

Фото: Pexels

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