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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

З 3 квітня у Вінницькій області посилюють карантинні обмеження

У Вінницькій області на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки ухвалили рішення посилити протиепідемічні заходи.

З 3 квітня у Вінницькій області посилюють карантинні обмеження

Карантин у Вінницькій області посилюють з 3 квітня о 00.00. Обмеження триватимуть до 00.00 12 квітня.

Під час посилених карантинних заходів запроваджують низку обмежень та заборон, які торкнуться всіх сфер повсякденного життя.

Що забороняється

  • розважальні та культурні масові заходи, крім спортивних без участі глядачів;
  • робота театрів, концертних організацій, кінотеатрів, інших закладів культури;
  • робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  • релігійні заходи на відкритому повітрі, якщо не забезпечено дистанцію між людьми на 1,5 метра;
  • відвідування закладів освіти, крім дошкільних та спеціальних.

Всім роботодавцям рекомендують перевести працівників на дистанційний формат роботи. Поліція також контролюватиме дотримання карантинних обмежень.

Зони карантину в Україні

2 квітня Україні оновили зони карантину – червоних регіонів не побільшало. Нині десять областей України та Київ перебувають у червоній карантинній зоні.

У списку помаранчевих зон перебуває 13 областей, а у жовтій зоні – лише Херсонська область. Дивіться повний список карантинних зон в Україні на Фактах ICTV.

Джерело: Вінницька облдержадміністрація

Фото: Pexels

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