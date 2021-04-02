У Вінницькій області на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки ухвалили рішення посилити протиепідемічні заходи.
Карантин у Вінницькій області посилюють з 3 квітня о 00.00. Обмеження триватимуть до 00.00 12 квітня.
Під час посилених карантинних заходів запроваджують низку обмежень та заборон, які торкнуться всіх сфер повсякденного життя.
Що забороняється
- розважальні та культурні масові заходи, крім спортивних без участі глядачів;
- робота театрів, концертних організацій, кінотеатрів, інших закладів культури;
- робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- релігійні заходи на відкритому повітрі, якщо не забезпечено дистанцію між людьми на 1,5 метра;
- відвідування закладів освіти, крім дошкільних та спеціальних.
Всім роботодавцям рекомендують перевести працівників на дистанційний формат роботи. Поліція також контролюватиме дотримання карантинних обмежень.
Зони карантину в Україні
2 квітня Україні оновили зони карантину – червоних регіонів не побільшало. Нині десять областей України та Київ перебувають у червоній карантинній зоні.
У списку помаранчевих зон перебуває 13 областей, а у жовтій зоні – лише Херсонська область. Дивіться повний список карантинних зон в Україні на Фактах ICTV.
Джерело: Вінницька облдержадміністрація