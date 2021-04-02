У Вінницькій області на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки ухвалили рішення посилити протиепідемічні заходи.

Карантин у Вінницькій області посилюють з 3 квітня о 00.00. Обмеження триватимуть до 00.00 12 квітня.

Під час посилених карантинних заходів запроваджують низку обмежень та заборон, які торкнуться всіх сфер повсякденного життя.

Що забороняється

розважальні та культурні масові заходи, крім спортивних без участі глядачів;

робота театрів, концертних організацій, кінотеатрів, інших закладів культури;

робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

релігійні заходи на відкритому повітрі, якщо не забезпечено дистанцію між людьми на 1,5 метра;

відвідування закладів освіти, крім дошкільних та спеціальних.

Всім роботодавцям рекомендують перевести працівників на дистанційний формат роботи. Поліція також контролюватиме дотримання карантинних обмежень.

Зони карантину в Україні

2 квітня Україні оновили зони карантину – червоних регіонів не побільшало. Нині десять областей України та Київ перебувають у червоній карантинній зоні.

У списку помаранчевих зон перебуває 13 областей, а у жовтій зоні – лише Херсонська область. Дивіться повний список карантинних зон в Україні на Фактах ICTV.

Джерело: Вінницька облдержадміністрація