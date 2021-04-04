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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

В Киеве из-за локдауна будут проверять офисы — нарушителей ждут штрафы

В Киеве с понедельника, 5 апреля, будут проверять офисы на соблюдение противоэпидемических мер в закрытых помещениях.

Олег Рубан

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, нарушителей карантина ждут штрафы.

— Мы на прошлой неделе мониторили организованные коллективы. К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн, – заявил Рубан.

Усиление карантина в Киеве

31 марта мэр столицы Виталий Кличко объявил об усилении карантина в Киеве с 5 апреля. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

В это время будут закрыты все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров. Право на проезд будут иметь работники предприятий критической инфраструктуры.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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