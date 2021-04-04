PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

У Києві через локдаун перевірятимуть офіси – на порушників чекають штрафи

У Києві з понеділка, 5 квітня, будуть перевіряти офіси на дотримання протиепідемічних заходів у закритих приміщеннях.

Олег Рубан

Про це заявив глава Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, на порушників карантину чекають штрафи.

– Ми минулого тижня моніторили організовані колективи. На жаль, 85% колективів працювали у повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, маскового режиму. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців щонайменше на на 34 тис. грн, – заявив Рубан.

Посилення карантину в Києві

31 березня міський голова столиці Віталій Кличко оголосив про посилення карантину в Києві з 5 квітня. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

У цей час будуть закриті всі школи й дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Право на проїзд матимуть працівники підприємств критичної інфраструктури.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка