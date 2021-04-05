Цены на такси в Киеве резко выросли: реакция сети

В Киеве 5 апреля стартовал лондаун, в рамках которого транспорт работает только по спецпропускам. То есть проезд доступен только жителям столицы, которые работает в сфере критически важной инфраструктуры.

В результате чего остальным остается или ездить на велосипеде, или вызывать такси. Вот как раз с последним возникли трудности, так как из-за большого спроса службы такси взвинтили ценники на свои услугу в два, а то и в три раза.

Так, если ранее стоимость проезда на расстояние в 4-5 км составляла около 100 грн, то сегодня за такое удовольствие пришлось бы выложить более 200 грн.

Такое положение дел не устроило жителей столицы, и они отправились жаловаться в социальные сети.

Реакцию пользователей на транспортный коллапс в Киеве — смотрите на Фактах ICTV.































Конец эпохи бедности, все пересели на такси: реакция сети на локдаун в Киеве / 8 фотографий

Транспортный локдаун

В Киеве с 5 по 16 апреля будет действовать жесткий карантин. Его ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Среди ряда запретов и работа общественного транспорта по специальным пропускам.

Поэтому жители столицы кинулись к службам такси, но стоимость такого проезда выросла втрое.

Подробнее о резком росте цен на такси в Киеве — читайте на Фактах ICTV.