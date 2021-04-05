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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Комендантский час в Киеве: в КГГА ответили, будут ли вводить новые ограничения

В Киевской городской государственной администрации рассказали, планируют ли вводить комендантский час во время усиленного карантина в столице.

Коронавірус, карантин

В КГГА даже не обсуждали этот вопрос. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил первый заместитель киевского городского головы Николай Поворозник. По его словам, комендантский час в столице — всего лишь слухи.

Политик отметил, что местные власти через неделю намерены обсудить вопрос о возможном продолжении усиленного карантина.

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В столице с 5 апреля действуют усиленные противоэпидемические ограничения — в частности в Киеве общественный транспорт перевозит только работников критической инфраструктуры по специальным пропускам.

Усиленный карантин будет действовать по меньшей мере до 16 апреля. В случае роста заболеваемости Covid-19 в КГГА могут принять решение о продлении усиленных карантина.

Карантин в Киеве

В Киеве с 5 апреля действуют усиленные противоэпидемические ограничения — по этой причине в городе усилили контроль за соблюдением правил карантина. В красных зонах каждый день более 1,2 тыс. рейдовых групп проверяют, чтобы граждане и субъекты хозяйствования придерживались карантина.

Местные власти отмечают, что такие шаги необходимы для безопасности украинцев — усиленные противоэпидемические ограничения смогут сдержать распространение коронавируса.

Фото: Depositphotos

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